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Повідомили, який штраф у Луцьку передбачений за вигул собаки в парку або без намордника

Повідомили, який штраф у Луцьку передбачений за вигул собаки в парку або без намордника
У Луцьку діють правила щодо утримання тварин, які були затверджені ще у 2017 році.

Про це в програмі «Тема дня» на телеканалі UA:Волинь повідомила працівниця департаменту муніципальної варти Анастасія Ленартович, – пише Конкурент.

Відповідно до цих правил, передбачено, що заборонено вигулювати собак без намордника і повідка. Також категорично заборонено вигулювати собак на території дитсадків і шкіл, у скверах, парках тощо. Однак у сквері чи парку можна облаштувати спецальні місця для вигулу собак. У Луцьку наразі є тільки два таких майданчики, хоча планують 11.

Людина, яка вигулює собаку, повинна мати одноразові рукавички і спеціальний пакет, щоб прибрати відходити за собакою. Штраф за порушення для громадян становить від 17 до 51 грн, для посадових осіб від 51 до 85 грн.

Як зазначила Анастасія Ленартович, у 2018 році муніципали склали 60 протоколів на порушників.

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Теги: вигул, собака, штраф, майданчик
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