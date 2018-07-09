Повідомили, який штраф у Луцьку передбачений за вигул собаки в парку або без намордника





Про це в програмі «Тема дня» на телеканалі UA:Волинь повідомила працівниця департаменту муніципальної варти Анастасія Ленартович, – пише



Відповідно до цих правил, передбачено, що заборонено вигулювати собак без намордника і повідка. Також категорично заборонено вигулювати собак на території дитсадків і шкіл, у скверах, парках тощо. Однак у сквері чи парку можна облаштувати спецальні місця для вигулу собак. У Луцьку наразі є тільки два таких майданчики, хоча планують 11.



Людина, яка вигулює собаку, повинна мати одноразові рукавички і спеціальний пакет, щоб прибрати відходити за собакою. Штраф за порушення для громадян становить від 17 до 51 грн, для посадових осіб від 51 до 85 грн.



Як зазначила Анастасія Ленартович, у 2018 році муніципали склали 60 протоколів на порушників.

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