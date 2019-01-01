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Волинська майстриня зробила неймовірний віночок з соломи. ФОТО

Волинська майстриня зробила неймовірний віночок з соломи. ФОТО
Майстриня з Ковеля Інна Чонка опублікувала фото нового віночка. Цього разу жінка сама стала моделлю, щоб продемонструвати виріб.

Фото вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні вирішила сама вам продемонструвати свій новий вінок. Давши моїй помічничці (модельці) відпочити. З нетерпінням чекаю ваших коментарів», – йдеться у дописі Інни Чонки.
Волинська майстриня зробила неймовірний віночок з соломи. ФОТО

Волинська майстриня зробила неймовірний віночок з соломи. ФОТО

Волинська майстриня зробила неймовірний віночок з соломи. ФОТО

Волинська майстриня зробила неймовірний віночок з соломи. ФОТО


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Теги: віночок, солома, Інна Чонка, Ковель
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