Волинська майстриня зробила неймовірний віночок з соломи. ФОТО

Інна Чонка опублікувала фото нового віночка. Цього разу жінка сама стала моделлю, щоб продемонструвати виріб.



Фото вона опублікувала на своїй сторінці у



«Сьогодні вирішила сама вам продемонструвати свій новий вінок. Давши моїй помічничці (модельці) відпочити. З нетерпінням чекаю ваших коментарів», – йдеться у дописі Інни Чонки.











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