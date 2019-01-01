Волинська майстриня зробила неймовірний віночок з соломи. ФОТО
Сьогодні, 19:53
Майстриня з Ковеля Інна Чонка опублікувала фото нового віночка. Цього разу жінка сама стала моделлю, щоб продемонструвати виріб.
Фото вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
«Сьогодні вирішила сама вам продемонструвати свій новий вінок. Давши моїй помічничці (модельці) відпочити. З нетерпінням чекаю ваших коментарів», – йдеться у дописі Інни Чонки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фото вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
«Сьогодні вирішила сама вам продемонструвати свій новий вінок. Давши моїй помічничці (модельці) відпочити. З нетерпінням чекаю ваших коментарів», – йдеться у дописі Інни Чонки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинська майстриня зробила неймовірний віночок з соломи. ФОТО
Сьогодні, 19:53
Автохами руйнують сквер у центрі Луцька. ФОТО
Сьогодні, 18:43
Медіа