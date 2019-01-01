Ще одне волинське село перейшло до ПЦУ
Сьогодні, 12:15
У селі Коршів Луцького району громада прийняла рішення перейти з Московського патріархату до Православної церкви України.
Так, у селі провели збори, за результатами яких громада прийняла рішення перейти в ПЦУ. Зазначимо, священик перейшов разом із громадою.
Нагадаємо, нещодавно у селі Тельчі Маневицького району релігійна громада на зборах прийняла рішення про перехід парафії з Московського патріархату до помісної Православної Церкви України.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: За російську церкву не було жодного підпису: громада села під Луцьком перейшла до ПЦУ
Громада села Коршів Луцького району ще 27 січня прийняла рішення перейти з Московського Патріархату до помісної Православної Церкви України. Однак перейшли до ПЦУ тільки тепер.
Додамо, що церква у селі Коршів є пам’яткою архітектури 18-го століття.
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Так, у селі провели збори, за результатами яких громада прийняла рішення перейти в ПЦУ. Зазначимо, священик перейшов разом із громадою.
Нагадаємо, нещодавно у селі Тельчі Маневицького району релігійна громада на зборах прийняла рішення про перехід парафії з Московського патріархату до помісної Православної Церкви України.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: За російську церкву не було жодного підпису: громада села під Луцьком перейшла до ПЦУ
Громада села Коршів Луцького району ще 27 січня прийняла рішення перейти з Московського Патріархату до помісної Православної Церкви України. Однак перейшли до ПЦУ тільки тепер.
Додамо, що церква у селі Коршів є пам’яткою архітектури 18-го століття.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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