Ще одне волинське село перейшло до ПЦУ





Так, у селі провели збори, за результатами яких громада прийняла рішення перейти в ПЦУ. Зазначимо, священик перейшов разом із громадою.



Нагадаємо, нещодавно у селі Тельчі Маневицького району релігійна громада на зборах



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Громада села Коршів Луцького району ще 27 січня прийняла рішення перейти з Московського Патріархату до помісної Православної Церкви України. Однак перейшли до ПЦУ тільки тепер.



Додамо, що церква у селі Коршів є пам’яткою архітектури 18-го століття.

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