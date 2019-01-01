вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ще одне волинське село перейшло до ПЦУ

Ще одне волинське село перейшло до ПЦУ
У селі Коршів Луцького району громада прийняла рішення перейти з Московського патріархату до Православної церкви України.

Так, у селі провели збори, за результатами яких громада прийняла рішення перейти в ПЦУ. Зазначимо, священик перейшов разом із громадою.

Нагадаємо, нещодавно у селі Тельчі Маневицького району релігійна громада на зборах прийняла рішення про перехід парафії з Московського патріархату до помісної Православної Церкви України.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: За російську церкву не було жодного підпису: громада села під Луцьком перейшла до ПЦУ

Громада села Коршів Луцького району ще 27 січня прийняла рішення перейти з Московського Патріархату до помісної Православної Церкви України. Однак перейшли до ПЦУ тільки тепер.

Додамо, що церква у селі Коршів є пам’яткою архітектури 18-го століття.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПЦУ, церква, релігія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами січня
Як склалася доля 6-річного хлопчика з Луцька, якого бабуся змушувала колядувати на Різдво
Голова Підгайцівської ОТГ заявив про прослуховування телефону і залякування напередодні підпалу техніки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер репер Децл: назвали ймовірну причину смерті
Сьогодні, 12:46
Ще одне волинське село перейшло до ПЦУ
Сьогодні, 12:15
Бійці волинської бригади позмагалися у гирьовому спорті: залізо «тягали» навіть жінки. ФОТО
Сьогодні, 12:00
Предстоятеля ПЦУ Епіфанія інтронізували
Сьогодні, 11:46
«George’s Club», що у «Промені», вводить новинки*
Сьогодні, 11:12
Схожі новини
Впевненим кроком до ПЦУ: як Томос змінив церковну Волинь Впевненим кроком до ПЦУ: як Томос змінив церковну Волинь
29 січень, 12:31
На Волині священик з парафією заявили про вихід з УПЦ (МП) На Волині священик з парафією заявили про вихід з УПЦ (МП)
28 січень, 10:25
У волинському храмі, який перейшов до ПЦУ, відслужили першу літургію. ФОТО У волинському храмі, який перейшов до ПЦУ, відслужили першу літургію. ФОТО
19 січень, 17:50
Парафіяни ще одного волинського храму вирішили перейти до ПЦУ Парафіяни ще одного волинського храму вирішили перейти до ПЦУ
19 січень, 11:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Помер репер Децл: назвали ймовірну причину смерті
Сьогодні, 12:46
 0
Ще одне волинське село перейшло до ПЦУ
Сьогодні, 12:15
 0
Бійці волинської бригади позмагалися у гирьовому спорті: залізо «тягали» навіть жінки. ФОТО
Сьогодні, 12:00
 0
Предстоятеля ПЦУ Епіфанія інтронізували
Сьогодні, 11:46
 0
«George’s Club», що у «Промені», вводить новинки*
Сьогодні, 11:12
 0
Медіа
відео
1/8