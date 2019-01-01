Громада волинського села покинула Московський патріархат і пішла у ПЦУ
Сьогодні, 13:47
Громада села Вощатин Володимир-Волинського району прийняла рішення покинути Московський патріархат і перейти до Православної церкви України.
Так, Свято-Петропавлівська релігійна громада с. Вощатин с3 лютого на зборах прийняла рішення про перехід до ПЦУ.
Нагадаємо, цього дня у селі Коршів Луцького району громада прийняла рішення перейти з Московського патріархату до Православної церкви України.
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Так, Свято-Петропавлівська релігійна громада с. Вощатин с3 лютого на зборах прийняла рішення про перехід до ПЦУ.
Нагадаємо, цього дня у селі Коршів Луцького району громада прийняла рішення перейти з Московського патріархату до Православної церкви України.
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