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Громада волинського села покинула Московський патріархат і пішла у ПЦУ

Громада волинського села покинула Московський патріархат і пішла у ПЦУ
Громада села Вощатин Володимир-Волинського району прийняла рішення покинути Московський патріархат і перейти до Православної церкви України.

Так, Свято-Петропавлівська релігійна громада с. Вощатин с3 лютого на зборах прийняла рішення про перехід до ПЦУ.

Нагадаємо, цього дня у селі Коршів Луцького району громада прийняла рішення перейти з Московського патріархату до Православної церкви України.


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Теги: ПЦУ, церква, релігія
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