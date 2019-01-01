Громада волинського села покинула Московський патріархат і пішла у ПЦУ





Так, Свято-Петропавлівська релігійна громада с. Вощатин с3 лютого на зборах прийняла рішення про перехід до ПЦУ.



Нагадаємо, цього дня у селі Коршів Луцького району





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