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Ще одна громада на Волині вирішила перейти до ПЦУ

Ще одна громада на Волині вирішила перейти до ПЦУ
Громада села Литовеж Іваничівського району прийняла рішення покинути Московський патріархат і перейти до Православної церкви України.

Про це стало відомо 3 лютого на зборах громади.

В результаті у Введенській церкві с. Литовеж на зборах прийняли рішення про перехід до ПЦУ.

Нагадаємо, цього дня у селі Коршів Луцького району громада прийняла рішення перейти з Московського патріархату до Православної церкви України.

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Теги: ПЦУ, церква, релігія
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