Ще одна громада на Волині вирішила перейти до ПЦУ
Сьогодні, 15:10
Громада села Литовеж Іваничівського району прийняла рішення покинути Московський патріархат і перейти до Православної церкви України.
Про це стало відомо 3 лютого на зборах громади.
В результаті у Введенській церкві с. Литовеж на зборах прийняли рішення про перехід до ПЦУ.
Нагадаємо, цього дня у селі Коршів Луцького району громада прийняла рішення перейти з Московського патріархату до Православної церкви України.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Громада волинського села покинула Московський патріархат і пішла у ПЦУ
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Про це стало відомо 3 лютого на зборах громади.
В результаті у Введенській церкві с. Литовеж на зборах прийняли рішення про перехід до ПЦУ.
Нагадаємо, цього дня у селі Коршів Луцького району громада прийняла рішення перейти з Московського патріархату до Православної церкви України.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Громада волинського села покинула Московський патріархат і пішла у ПЦУ
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