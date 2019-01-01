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Громада на Волині прийняла рішення перейти до ПЦУ

Громада на Волині прийняла рішення перейти до ПЦУ
У селі Сільце Горохівського району прийняла рішення покинути Московський патріархат і перейти до Православної церкви України.

Про це стало відомо 3 лютого на зборах громади.

Так, сьогодні, 3 лютого у селі Сільце Горохівського району на зборах громада прийняла рішення про перехід до ПЦУ.

Священик підтримав громаду.

Нагадаємо, цього дня у селі Коршів Луцького району громада прийняла рішення перейти з Московського патріархату до Православної церкви України.

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Теги: ПЦУ, церква, релігія
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