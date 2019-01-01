Громада на Волині прийняла рішення перейти до ПЦУ
Сьогодні, 16:47
У селі Сільце Горохівського району прийняла рішення покинути Московський патріархат і перейти до Православної церкви України.
Про це стало відомо 3 лютого на зборах громади.
Так, сьогодні, 3 лютого у селі Сільце Горохівського району на зборах громада прийняла рішення про перехід до ПЦУ.
Священик підтримав громаду.
Нагадаємо, цього дня у селі Коршів Луцького району громада прийняла рішення перейти з Московського патріархату до Православної церкви України.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Громада волинського села покинула Московський патріархат і пішла у ПЦУ
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Про це стало відомо 3 лютого на зборах громади.
Так, сьогодні, 3 лютого у селі Сільце Горохівського району на зборах громада прийняла рішення про перехід до ПЦУ.
Священик підтримав громаду.
Нагадаємо, цього дня у селі Коршів Луцького району громада прийняла рішення перейти з Московського патріархату до Православної церкви України.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Громада волинського села покинула Московський патріархат і пішла у ПЦУ
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