Ще три громади на Волині приєдналися до ПЦУ
Сьогодні, 17:48
Три громади на Волині прийняли рішення приєднатися до ПЦУ.
3 лютого у селі Брани та Галичани Горохівського району відбулися збори, на яких громади прийняли рішення про перехід до ПЦУ. Зазначимо, священики цих громад - в роздумах про підтримку громад.
Цього ж дня у Маневицькому районі район на парафіяльних зборах села Городок прийняли рішення про перехід з РПЦ в ПЦУ.
За попередніми даними голоси розподілилися так: 140 - за, 2 - проти.
Сьогодні також у селі Сільце Горохівського району прийняла рішення покинути Московський патріархат.
Нагадаємо, цього дня у селі Коршів Луцького району громада прийняла рішення перейти з Московського патріархату до Православної церкви України.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Громада волинського села покинула Московський патріархат і пішла у ПЦУ
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3 лютого у селі Брани та Галичани Горохівського району відбулися збори, на яких громади прийняли рішення про перехід до ПЦУ. Зазначимо, священики цих громад - в роздумах про підтримку громад.
Цього ж дня у Маневицькому районі район на парафіяльних зборах села Городок прийняли рішення про перехід з РПЦ в ПЦУ.
За попередніми даними голоси розподілилися так: 140 - за, 2 - проти.
Сьогодні також у селі Сільце Горохівського району прийняла рішення покинути Московський патріархат.
Нагадаємо, цього дня у селі Коршів Луцького району громада прийняла рішення перейти з Московського патріархату до Православної церкви України.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Громада волинського села покинула Московський патріархат і пішла у ПЦУ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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