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Ще три громади на Волині приєдналися до ПЦУ

Ще три громади на Волині приєдналися до ПЦУ
Три громади на Волині прийняли рішення приєднатися до ПЦУ.

3 лютого у селі Брани та Галичани Горохівського району відбулися збори, на яких громади прийняли рішення про перехід до ПЦУ. Зазначимо, священики цих громад - в роздумах про підтримку громад.

Цього ж дня у Маневицькому районі район на парафіяльних зборах села Городок прийняли рішення про перехід з РПЦ в ПЦУ.

За попередніми даними голоси розподілилися так: 140 - за, 2 - проти.

Сьогодні також у селі Сільце Горохівського району прийняла рішення покинути Московський патріархат.

Нагадаємо, цього дня у селі Коршів Луцького району громада прийняла рішення перейти з Московського патріархату до Православної церкви України.

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Теги: ПЦУ, церква, релігія
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