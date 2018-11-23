вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили, де відбудеться прощання із померлим лучанином-бійцем 51 ОМБр

Повідомили, де відбудеться прощання із померлим лучанином-бійцем 51 ОМБр
Завтра, 4 лютого відбудеться прощальна панахида за загиблим Назаром Бондаруком.

Нагадаємо, що вчора стало відомо, що учасник АТО, боєць 51 бригади помер у лікарні.

Провести військовослужбовця в останню путь можна буде в Будинку панахиди, що на проспекті Перемоги, о 10:00.

Після цього тіло Назара Бондарука повеуть прощатися за місцем його проживання - м. Луцьк, вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 6.

Поховають атовця на кладовиші у с. Гаразджа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Назар Бондарук, Волноваха, 51 бригада, лікарня, смерть, прощання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами січня
Як склалася доля 6-річного хлопчика з Луцька, якого бабуся змушувала колядувати на Різдво
Голова Підгайцівської ОТГ заявив про прослуховування телефону і залякування напередодні підпалу техніки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Monatik і Дорофеєва опинилися в одному ліжку на показі українського дизайнера
Сьогодні, 21:38
Повідомили, де відбудеться прощання із померлим лучанином-бійцем 51 ОМБр
Сьогодні, 21:17
У День закоханих влаштують романтичну екскурсію Луцьком часів з'їзду монархів
Сьогодні, 20:26
У «Промені» відбудеться пікантна вистава*
Сьогодні, 19:33
В Україні пропонують скасувати домашні завдання в 5-11 класах
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
У лікарні помер лучанин-боєць 51 бригади У лікарні помер лучанин-боєць 51 бригади
02 лютий, 23:48
Назвали найпоширеніші причини смерті пацієнтів луцької лікарні Назвали найпоширеніші причини смерті пацієнтів луцької лікарні
26 січень, 11:35
У пожежі на Волині загинув малюк, ще одна дитина – у лікарні. ФОТО У пожежі на Волині загинув малюк, ще одна дитина – у лікарні. ФОТО
23 листопад, 2018, 13:36
Тіло загиблого Героя зустріли на Волині. ФОТО Тіло загиблого Героя зустріли на Волині. ФОТО
21 серпень, 2018, 09:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Monatik і Дорофеєва опинилися в одному ліжку на показі українського дизайнера
Сьогодні, 21:38
 0
Повідомили, де відбудеться прощання із померлим лучанином-бійцем 51 ОМБр
Сьогодні, 21:17
 0
У День закоханих влаштують романтичну екскурсію Луцьком часів з'їзду монархів
Сьогодні, 20:26
 0
У «Промені» відбудеться пікантна вистава*
Сьогодні, 19:33
 0
В Україні пропонують скасувати домашні завдання в 5-11 класах
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8