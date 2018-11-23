Повідомили, де відбудеться прощання із померлим лучанином-бійцем 51 ОМБр
Сьогодні, 21:17
Завтра, 4 лютого відбудеться прощальна панахида за загиблим Назаром Бондаруком.
Нагадаємо, що вчора стало відомо, що учасник АТО, боєць 51 бригади помер у лікарні.
Провести військовослужбовця в останню путь можна буде в Будинку панахиди, що на проспекті Перемоги, о 10:00.
Після цього тіло Назара Бондарука повеуть прощатися за місцем його проживання - м. Луцьк, вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 6.
Поховають атовця на кладовиші у с. Гаразджа.
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Нагадаємо, що вчора стало відомо, що учасник АТО, боєць 51 бригади помер у лікарні.
Провести військовослужбовця в останню путь можна буде в Будинку панахиди, що на проспекті Перемоги, о 10:00.
Після цього тіло Назара Бондарука повеуть прощатися за місцем його проживання - м. Луцьк, вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 6.
Поховають атовця на кладовиші у с. Гаразджа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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