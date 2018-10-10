У Луцьку під виглядом благодійного фонду влаштували наркопритон для дітей

У Луцьку в офісі благодійної організації влаштували місце для незаконного вживання наркотичних засобів неповнолітніми. У кінці січні там провели обшуки й вилучили майно.Днями ж Луцький міськрайонний суд Волинської області задовольнив клопотання слідчого щодо накладення арешту на вилучене майно. Відповідну ухвалу опублікували на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.З матеріалів справи відомо, що йдеться про кабінет благодійного фонду «Діти з майбутнім».Досудове розслідування встановило, що двоє громадян, маючи на меті отримання незаконних прибутків, під виглядом благодійної організації із залученням потерпілих, орендували одну кімнату третього поверху, яка знаходиться в приміщенні на вулиці Ковельській,1 організували та утримують місце для незаконного вживання наркотичних засобів неповнолітніми особами.Згодом в ході досудового розслідування встановлено, що за цією адресою функціонує вищезгадана благодійна організація.У ході обшуків там вилучили документи фонду «Діти з майбутнім» (виписки, договори, квитанції, довіреності), техніку (ноутбуки, мобільні телефони), пристрій для куріння тощо.Наразі на все це наклали арешт, оскільки є підстави вважати, що вилучені речі можуть бути предметом злочинного посягання та нести на собі його сліди та сліди злочинця. Тож все це може бути використане як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.