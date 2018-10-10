У Луцьку під виглядом благодійного фонду влаштували наркопритон для дітей
Сьогодні, 16:15
У Луцьку в офісі благодійної організації влаштували місце для незаконного вживання наркотичних засобів неповнолітніми. У кінці січні там провели обшуки й вилучили майно.
Днями ж Луцький міськрайонний суд Волинської області задовольнив клопотання слідчого щодо накладення арешту на вилучене майно. Відповідну ухвалу опублікували на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.
З матеріалів справи відомо, що йдеться про кабінет благодійного фонду «Діти з майбутнім».
Досудове розслідування встановило, що двоє громадян, маючи на меті отримання незаконних прибутків, під виглядом благодійної організації із залученням потерпілих, орендували одну кімнату третього поверху, яка знаходиться в приміщенні на вулиці Ковельській,1 організували та утримують місце для незаконного вживання наркотичних засобів неповнолітніми особами.
Згодом в ході досудового розслідування встановлено, що за цією адресою функціонує вищезгадана благодійна організація.
У ході обшуків там вилучили документи фонду «Діти з майбутнім» (виписки, договори, квитанції, довіреності), техніку (ноутбуки, мобільні телефони), пристрій для куріння тощо.
Наразі на все це наклали арешт, оскільки є підстави вважати, що вилучені речі можуть бути предметом злочинного посягання та нести на собі його сліди та сліди злочинця. Тож все це може бути використане як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
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Днями ж Луцький міськрайонний суд Волинської області задовольнив клопотання слідчого щодо накладення арешту на вилучене майно. Відповідну ухвалу опублікували на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.
З матеріалів справи відомо, що йдеться про кабінет благодійного фонду «Діти з майбутнім».
Досудове розслідування встановило, що двоє громадян, маючи на меті отримання незаконних прибутків, під виглядом благодійної організації із залученням потерпілих, орендували одну кімнату третього поверху, яка знаходиться в приміщенні на вулиці Ковельській,1 організували та утримують місце для незаконного вживання наркотичних засобів неповнолітніми особами.
Згодом в ході досудового розслідування встановлено, що за цією адресою функціонує вищезгадана благодійна організація.
У ході обшуків там вилучили документи фонду «Діти з майбутнім» (виписки, договори, квитанції, довіреності), техніку (ноутбуки, мобільні телефони), пристрій для куріння тощо.
Наразі на все це наклали арешт, оскільки є підстави вважати, що вилучені речі можуть бути предметом злочинного посягання та нести на собі його сліди та сліди злочинця. Тож все це може бути використане як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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