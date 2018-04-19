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У магазині на Північному ринку 12-річним дітям продали горілку. ФОТО

У магазині на Північному ринку 12-річним дітям продали горілку. ФОТО
У Луцьку до активістів з Національних дружин звернулися мешканці прилеглого мікрорайону через те, що вони були свідками продажу алкоголю дітям в закладі «Гурман».

"До нас звернулись лучани, жителі мікрорайону 40-й, що вони були свідками не одноразового продажу алкоголю дітям в закладі «Гурман», що на Північному ринку з проханням повпливати на ці антисоціальні та беззаконні дії", - йдеться на офіційній сторінці "Національні Дружини · Волинь".

У результаті активісти провели розвідку щодо цього закладу, перевірили достовірність інформації, зробили контрольний закуп міцного алкогольного напою (горілка об’єм 0,7) неповнолітніми особами 12 та 14 років.

Згодом вони зафіксували акт продажу відеозаписом та наявністю фіскального чеку (квитанції), після чого представники Нацдружин зайшли в заклад та вимагали пояснень в продавця, викликали правоохоронців та наполягали на виклику власників закладу.

"В результаті представники НД написали заяву в поліцію, щодо порушення закону, передали їм всі наявні факти та свідчення.
Поліція пообіцяла передати справу на розгляд в виконком міськоі ради, щодо доцільності та законності роботи даного закладу. П.С.: після нашого візиту заклад закрився на не визначений термін.
Ми надіємося що ситуація вирішиться на законному рівні і бійцям НД не доведеться робити повторні візити", - йдеться у повідомленні.

У магазині на Північному ринку 12-річним дітям продали горілку. ФОТО
У магазині на Північному ринку 12-річним дітям продали горілку. ФОТО
У магазині на Північному ринку 12-річним дітям продали горілку. ФОТО
У магазині на Північному ринку 12-річним дітям продали горілку. ФОТО
У магазині на Північному ринку 12-річним дітям продали горілку. ФОТО
У магазині на Північному ринку 12-річним дітям продали горілку. ФОТО

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Теги: алкоголь, порушення, Луцьк
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Коментарі 1
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Тут продають алкоголь неповнолітнім))))
Це нд рекламу точки розклеюють?
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