Що писали про Луцьк 1920-х років? ФОТО

Вид із Владичої вежі Луцького замку

Замок Любарта

Католицький костел Петра і Павла

Свято-Троїцький кафедральний собор, раніше бернардинський костел

Вежа Свято-Троїцького кафедрального собору

Будинок воєводства, раніше монастир бернардинський

Єврейська синагога

Експозиція «Рибальство» у Волинському Музеї

Експозиція «Волинська кераміка» у Волинському Музеї

Грот в новоствореному парку

"Луцьк належить до міст прикордонної Польщі, доля яких була сповнена моментів як великого піднесення, так і тотального краху"."Під час Першої світової війни тут перебували австрійці, німці таукраїнці… Луцьк був свідком того, як тут зводили численні нові, естетичні будинки, монументальні споруди для державних установ і цілих колоній робітників. Це було набагато складнішим завданням, ніж створення нового міста в пустелі"."З кожним роком Луцьк змінює своє обличчя, набуваючи все більшеєвропейського характеру. Про це свідчить більшість чудових будівель"."Луцьк розташований на правому березі річки Стир, яка протікає середшироких, затоплених під час повені, лугів"."На початку 1920-х років, у місті не було жодного сучасного обладнання. Місто тонуло у темряві та бруді, і було оточене буревіями. Також відчувалась нестача приміщень для великої кількості чиновників"."В Луцьку було зроблено тротуар, регулювання річки, осушення водно-болотних угідь, з’явилась каналізація та електроенергія".