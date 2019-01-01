Що писали про Луцьк 1920-х років? ФОТО
Сьогодні, 06:27
"Луцьк належить до міст прикордонної Польщі, доля яких була сповнена моментів як великого піднесення, так і тотального краху".
"Під час Першої світової війни тут перебували австрійці, німці та
українці… Луцьк був свідком того, як тут зводили численні нові, естетичні будинки, монументальні споруди для державних установ і цілих колоній робітників. Це було набагато складнішим завданням, ніж створення нового міста в пустелі".
"З кожним роком Луцьк змінює своє обличчя, набуваючи все більше
європейського характеру. Про це свідчить більшість чудових будівель".
"Луцьк розташований на правому березі річки Стир, яка протікає серед
широких, затоплених під час повені, лугів".
"На початку 1920-х років, у місті не було жодного сучасного обладнання. Місто тонуло у темряві та бруді, і було оточене буревіями. Також відчувалась нестача приміщень для великої кількості чиновників".
"В Луцьку було зроблено тротуар, регулювання річки, осушення водно-
болотних угідь, з’явилась каналізація та електроенергія".
Тетяна Яцечко-Блаженко
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"Під час Першої світової війни тут перебували австрійці, німці та
українці… Луцьк був свідком того, як тут зводили численні нові, естетичні будинки, монументальні споруди для державних установ і цілих колоній робітників. Це було набагато складнішим завданням, ніж створення нового міста в пустелі".
"З кожним роком Луцьк змінює своє обличчя, набуваючи все більше
європейського характеру. Про це свідчить більшість чудових будівель".
"Луцьк розташований на правому березі річки Стир, яка протікає серед
широких, затоплених під час повені, лугів".
"На початку 1920-х років, у місті не було жодного сучасного обладнання. Місто тонуло у темряві та бруді, і було оточене буревіями. Також відчувалась нестача приміщень для великої кількості чиновників".
"В Луцьку було зроблено тротуар, регулювання річки, осушення водно-
болотних угідь, з’явилась каналізація та електроенергія".
Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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