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На Волині не вистачає майже півтори сотні патрульних

На Волині не вистачає майже півтори сотні патрульних
В управлінні патрульної поліції Волинської області – 146 вакантних посад.

Про це йшлося у вівторок, 5 лютого, під час прес-конференції в управлінні патрульної поліції Волині.

За словами начальника управління патрульної поліції у Волинській області Олександра Вовченка, у штаті управління нараховується 414 працівників, із них 146 місць – вакантні.

«Наразі в Україні виконують свої обов’язки понад 15000 працівників патрульної поліції. Ми завжди раді прийняти у свою поліцейську сім’ю. Хотілося б, щоб молоді і активні люди усвідомлювали, куди йдуть, розуміли, що кожен виклик – потенційна небезпека, що часом потрібно жертвувати особистим часом і життям заради роботи. Нам потрібні свідомі працівники. Бігати, присідати, підтягуватися можна навчитися», - відзначив очільник патрульної поліції на Волині.

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Теги: патрульні, Волинь
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