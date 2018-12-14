На Волині не вистачає майже півтори сотні патрульних

В управлінні патрульної поліції Волинської області – 146 вакантних посад.Про це йшлося у вівторок, 5 лютого, під час прес-конференції в управлінні патрульної поліції Волині.За словами начальника управління патрульної поліції у Волинській області, у штаті управління нараховується 414 працівників, із них 146 місць – вакантні.«Наразі в Україні виконують свої обов’язки понад 15000 працівників патрульної поліції. Ми завжди раді прийняти у свою поліцейську сім’ю. Хотілося б, щоб молоді і активні люди усвідомлювали, куди йдуть, розуміли, що кожен виклик – потенційна небезпека, що часом потрібно жертвувати особистим часом і життям заради роботи. Нам потрібні свідомі працівники. Бігати, присідати, підтягуватися можна навчитися», - відзначив очільник патрульної поліції на Волині.