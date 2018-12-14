На Волині не вистачає майже півтори сотні патрульних
Сьогодні, 16:33
В управлінні патрульної поліції Волинської області – 146 вакантних посад.
Про це йшлося у вівторок, 5 лютого, під час прес-конференції в управлінні патрульної поліції Волині.
За словами начальника управління патрульної поліції у Волинській області Олександра Вовченка, у штаті управління нараховується 414 працівників, із них 146 місць – вакантні.
«Наразі в Україні виконують свої обов’язки понад 15000 працівників патрульної поліції. Ми завжди раді прийняти у свою поліцейську сім’ю. Хотілося б, щоб молоді і активні люди усвідомлювали, куди йдуть, розуміли, що кожен виклик – потенційна небезпека, що часом потрібно жертвувати особистим часом і життям заради роботи. Нам потрібні свідомі працівники. Бігати, присідати, підтягуватися можна навчитися», - відзначив очільник патрульної поліції на Волині.
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Про це йшлося у вівторок, 5 лютого, під час прес-конференції в управлінні патрульної поліції Волині.
За словами начальника управління патрульної поліції у Волинській області Олександра Вовченка, у штаті управління нараховується 414 працівників, із них 146 місць – вакантні.
«Наразі в Україні виконують свої обов’язки понад 15000 працівників патрульної поліції. Ми завжди раді прийняти у свою поліцейську сім’ю. Хотілося б, щоб молоді і активні люди усвідомлювали, куди йдуть, розуміли, що кожен виклик – потенційна небезпека, що часом потрібно жертвувати особистим часом і життям заради роботи. Нам потрібні свідомі працівники. Бігати, присідати, підтягуватися можна навчитися», - відзначив очільник патрульної поліції на Волині.
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