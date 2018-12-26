На Волині 15 разів пропонували хабарі патрульним
Сьогодні, 17:03
Цьогоріч у Волинській області зафіксували 15 випадків, коли порушники намагалися дати хабар патрульним.
Про це йшлося у вівторок, 5 лютого, під час прес-конференції в управлінні патрульної поліції Волині.
За словами очільника управління Олександра Вовченка, на сьогодні в області існує непогана тенденція щодо відмов від неправомірної вигоди. У 2018 році зареєстрували 15 таких випадків, із них 7 – у Луцьку та 8 – у Ковелі.
Заступник начальника управління Дмитро Хмарук зауважив, за фактами пропонування хабарів частину матеріалів скерували до суду, частина винних понесли покарання відповідно до законодавства.
«Ми також боремося за чистоту наших лав. Протягом 2018 року зафіксували 2 випадки отримання хабарів працівниками патрульної поліції. Їм оголосили про підозру, тривають судові слухання», - розповів він.
Також торік провели 84 службові розслідування, із яких 62 мали наслідок притягнення до дисциплінарної відповідальності. Ще у 22 випадках інформація не була підтверджена. Із лав патрульної поліції за власним бажанням звільнилися 4 працівники, вину яких довели.
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Про це йшлося у вівторок, 5 лютого, під час прес-конференції в управлінні патрульної поліції Волині.
За словами очільника управління Олександра Вовченка, на сьогодні в області існує непогана тенденція щодо відмов від неправомірної вигоди. У 2018 році зареєстрували 15 таких випадків, із них 7 – у Луцьку та 8 – у Ковелі.
Заступник начальника управління Дмитро Хмарук зауважив, за фактами пропонування хабарів частину матеріалів скерували до суду, частина винних понесли покарання відповідно до законодавства.
«Ми також боремося за чистоту наших лав. Протягом 2018 року зафіксували 2 випадки отримання хабарів працівниками патрульної поліції. Їм оголосили про підозру, тривають судові слухання», - розповів він.
Також торік провели 84 службові розслідування, із яких 62 мали наслідок притягнення до дисциплінарної відповідальності. Ще у 22 випадках інформація не була підтверджена. Із лав патрульної поліції за власним бажанням звільнилися 4 працівники, вину яких довели.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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