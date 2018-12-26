На Волині 15 разів пропонували хабарі патрульним

Цьогоріч у Волинській області зафіксували 15 випадків, коли порушники намагалися дати хабар патрульним.Про це йшлося у вівторок, 5 лютого, під час прес-конференції в управлінні патрульної поліції Волині.За словами очільника управління, на сьогодні в області існує непогана тенденція щодо відмов від неправомірної вигоди. У 2018 році зареєстрували 15 таких випадків, із них 7 – у Луцьку та 8 – у Ковелі.Заступник начальника управліннязауважив, за фактами пропонування хабарів частину матеріалів скерували до суду, частина винних понесли покарання відповідно до законодавства.«Ми також боремося за чистоту наших лав. Протягом 2018 року зафіксували 2 випадки отримання хабарів працівниками патрульної поліції. Їм оголосили про підозру, тривають судові слухання», - розповів він.Також торік провели 84 службові розслідування, із яких 62 мали наслідок притягнення до дисциплінарної відповідальності. Ще у 22 випадках інформація не була підтверджена. Із лав патрульної поліції за власним бажанням звільнилися 4 працівники, вину яких довели.