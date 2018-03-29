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Ще більше яскравого житла: ЖК «Caramel Residence» продовжує зводити будинки. ФОТО*

Ще більше яскравого житла: ЖК «Caramel Residence» продовжує зводити будинки. ФОТО*
Будівельна компанія «ЛДБК» зводить сучасні та яскраві будинки у житловому комплексі «Caramel Residence», який вже давно став родзинкою 40-го кварталу.

Не так давно щасливі власники нових квартир першого будинку комплексу почали обживати свої помешкання. А вже у четвертому кварталі 2019 року новий будинок комфорт-класу за адресою Конякіна 3Б буде готовий до заселення. Наразі там встановлюють надійні та якісні вікна, а невдовзі розпочнуть фасадні роботи.

Важливим є і той факт, що на території житлового комплексу уже закладені фундаменти третього та четвертого будинків. З дня на день будівельники розпочнуть їх зведення. Здати в експлуатацію третій будинок «карамельного» комплексу обіцяють четвертому кварталі 2020 року.

Детальнішу інформацію про проекти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.



Ще більше яскравого житла: ЖК «Caramel Residence» продовжує зводити будинки. ФОТО*
Ще більше яскравого житла: ЖК «Caramel Residence» продовжує зводити будинки. ФОТО*
Ще більше яскравого житла: ЖК «Caramel Residence» продовжує зводити будинки. ФОТО*
Ще більше яскравого житла: ЖК «Caramel Residence» продовжує зводити будинки. ФОТО*
Ще більше яскравого житла: ЖК «Caramel Residence» продовжує зводити будинки. ФОТО*
Ще більше яскравого житла: ЖК «Caramel Residence» продовжує зводити будинки. ФОТО*
Ще більше яскравого житла: ЖК «Caramel Residence» продовжує зводити будинки. ФОТО*
Ще більше яскравого житла: ЖК «Caramel Residence» продовжує зводити будинки. ФОТО*
Ще більше яскравого житла: ЖК «Caramel Residence» продовжує зводити будинки. ФОТО*
Ще більше яскравого житла: ЖК «Caramel Residence» продовжує зводити будинки. ФОТО*
Ще більше яскравого житла: ЖК «Caramel Residence» продовжує зводити будинки. ФОТО*
Ще більше яскравого житла: ЖК «Caramel Residence» продовжує зводити будинки. ФОТО*
Ще більше яскравого житла: ЖК «Caramel Residence» продовжує зводити будинки. ФОТО*
Ще більше яскравого житла: ЖК «Caramel Residence» продовжує зводити будинки. ФОТО*
Ще більше яскравого житла: ЖК «Caramel Residence» продовжує зводити будинки. ФОТО*
Ще більше яскравого житла: ЖК «Caramel Residence» продовжує зводити будинки. ФОТО*

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Теги: ЛДБК, Caramel Residence, будівництво
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