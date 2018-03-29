Ще більше яскравого житла: ЖК «Caramel Residence» продовжує зводити будинки. ФОТО*





Не так давно щасливі власники нових квартир першого будинку комплексу почали обживати свої помешкання. А вже у четвертому кварталі 2019 року новий будинок комфорт-класу за адресою Конякіна 3Б буде готовий до заселення. Наразі там встановлюють надійні та якісні вікна, а невдовзі розпочнуть фасадні роботи.



Важливим є і той факт, що на території житлового комплексу уже закладені фундаменти третього та четвертого будинків. З дня на день будівельники розпочнуть їх зведення. Здати в експлуатацію третій будинок «карамельного» комплексу обіцяють четвертому кварталі 2020 року.



Детальнішу інформацію про проекти компанії можна знайти на сайті «









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Будівельна компанія «ЛДБК» зводить сучасні та яскраві будинки у житловому комплексі «Caramel Residence», який вже давно став родзинкою 40-го кварталу.Не так давно щасливі власники нових квартир першого будинку комплексу почали обживати свої помешкання. А вже у четвертому кварталі 2019 року новий будинок комфорт-класу за адресою Конякіна 3Б буде готовий до заселення. Наразі там встановлюють надійні та якісні вікна, а невдовзі розпочнуть фасадні роботи.Важливим є і той факт, що на території житлового комплексу уже закладені фундаменти третього та четвертого будинків. З дня на день будівельники розпочнуть їх зведення. Здати в експлуатацію третій будинок «карамельного» комплексу обіцяють четвертому кварталі 2020 року.Детальнішу інформацію про проекти компанії можна знайти на сайті « ЛДБК ». Відділ продажу розташований за адресою м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.

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