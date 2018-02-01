Зарплата не відповідає навантаженню: на Волині не вистачає патрульних. ВІДЕО





Про це Олександр Вовченко.



Згідно штатного розпису на Волині мали б нести службу 414 поліцейських. В управлінні нині працюють 260 патрульних.



Станом на початок року у Луцьку несуть службу 170 патрульних. Згідно штатного розпису у обласному центрі їх мало б бути 336.



«У нас на сьогоднішній день не те, що не вистачає – відкритий набір на 140 вакансій патрульних поліцейських, це і місто Ковель, і місто Луцьк. Наразі штатна чисельність 170 чоловік, ну малувато. Але достатньо для того, щоб показувати хороший результат по забезпеченню правопорядку», – каже Олександр Вовченко.



За три роки існування Патрульної поліції у Луцьку звільнилися з роботи 79 працівників. 36 з них лишили службу торік. 25-річний Олександр Джуренко працює в управлінні з часу його створення.



«Я в патрульній поліції з 19 грудня, у нас була присяга 15 року, тобто вже 3 роки. З моєї роти, де я починав, особисто більше половини звільнилися, перевелися. Пішли на підвищення, пішли в інші міста. Інші роботи шукають, де більше щось пропонують їм якісь зарплати», - каже патрульний.



Низька заробітна плата – одна з причин звільнень поліцейських, – каже начальник патрульних Олександр Вовченко.



«Плинність кадрів відмічається по всій Україні, це не тільки на Волині. Комусь просто – він зрозумів що не його. Комусь соціальний захист не такий як він хотів би. Поліцейські всі перед звільненням заповнюють анкету де відмічають причини звільнення. Ми робимо аналіз цих анкет і розуміємо, що основна причина звільнення – це все-таки заробітна плата».



35-річний Олексій Дмитрієв – один з тих, хто звільнився з лав патрульних. Інженер за фахом каже: до поліції пішов під час першого набору. Пропрацював рік та сім місяців.



«Спочатку малювалися такі перспективи, зміни системи і решти, а по факту – ти не змінюєш систему, ти просто виносиш п’яних бомжів з дитячих майданчиків. Нетверезі – це 80 % викликів».



Колишній патрульний говорить: перша хвиля звільнень почалася після річниці існування патрульної поліції.



Деталі – у сюжеті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 146 патрульних – стільки працівників не вистачає у Ковелі та Луцьку.Про це Суспільному розповів керівник Патрульної поліції областіЗгідно штатного розпису на Волині мали б нести службу 414 поліцейських. В управлінні нині працюють 260 патрульних.Станом на початок року у Луцьку несуть службу 170 патрульних. Згідно штатного розпису у обласному центрі їх мало б бути 336.«У нас на сьогоднішній день не те, що не вистачає – відкритий набір на 140 вакансій патрульних поліцейських, це і місто Ковель, і місто Луцьк. Наразі штатна чисельність 170 чоловік, ну малувато. Але достатньо для того, щоб показувати хороший результат по забезпеченню правопорядку», – каже Олександр Вовченко.За три роки існування Патрульної поліції у Луцьку звільнилися з роботи 79 працівників. 36 з них лишили службу торік. 25-річнийпрацює в управлінні з часу його створення.«Я в патрульній поліції з 19 грудня, у нас була присяга 15 року, тобто вже 3 роки. З моєї роти, де я починав, особисто більше половини звільнилися, перевелися. Пішли на підвищення, пішли в інші міста. Інші роботи шукають, де більше щось пропонують їм якісь зарплати», - каже патрульний.Низька заробітна плата – одна з причин звільнень поліцейських, – каже начальник патрульних Олександр Вовченко.«Плинність кадрів відмічається по всій Україні, це не тільки на Волині. Комусь просто – він зрозумів що не його. Комусь соціальний захист не такий як він хотів би. Поліцейські всі перед звільненням заповнюють анкету де відмічають причини звільнення. Ми робимо аналіз цих анкет і розуміємо, що основна причина звільнення – це все-таки заробітна плата».35-річний Олексій Дмитрієв – один з тих, хто звільнився з лав патрульних. Інженер за фахом каже: до поліції пішов під час першого набору. Пропрацював рік та сім місяців.«Спочатку малювалися такі перспективи, зміни системи і решти, а по факту – ти не змінюєш систему, ти просто виносиш п’яних бомжів з дитячих майданчиків. Нетверезі – це 80 % викликів».Колишній патрульний говорить: перша хвиля звільнень почалася після річниці існування патрульної поліції.Деталі – у сюжеті.

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