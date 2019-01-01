На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» у вантажівки на ходу відлетіло колесо. ФОТО
Сьогодні, 14:56
На волинській трасі у вантажівки відлетіло колесо, яке влучило у інший автомобіль. Внаслідок ДТП автомобілі отримали механічні ушкодження.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Близько 11 години 7 лютого водій 1961 року народження керував автомобілем Volvo з напівпричіпом Kaessbohrer.
Перед виїздом чоловік не перевірив та не забезпечив технічний стан автомобіля, внаслідок чого під час руху автомобіля відлетіло колесо та пошкодило вантажівку DAF FT XF, яка рухалась в зустрічному напрямку.
При ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками. Поліцейські склали протокол за ст. 124 КУпАП.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Близько 11 години 7 лютого водій 1961 року народження керував автомобілем Volvo з напівпричіпом Kaessbohrer.
Перед виїздом чоловік не перевірив та не забезпечив технічний стан автомобіля, внаслідок чого під час руху автомобіля відлетіло колесо та пошкодило вантажівку DAF FT XF, яка рухалась в зустрічному напрямку.
При ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками. Поліцейські склали протокол за ст. 124 КУпАП.
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