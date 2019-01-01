вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» у вантажівки на ходу відлетіло колесо. ФОТО

На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» у вантажівки на ходу відлетіло колесо. ФОТО
На волинській трасі у вантажівки відлетіло колесо, яке влучило у інший автомобіль. Внаслідок ДТП автомобілі отримали механічні ушкодження.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

Близько 11 години 7 лютого водій 1961 року народження керував автомобілем Volvo з напівпричіпом Kaessbohrer.

Перед виїздом чоловік не перевірив та не забезпечив технічний стан автомобіля, внаслідок чого під час руху автомобіля відлетіло колесо та пошкодило вантажівку DAF FT XF, яка рухалась в зустрічному напрямку.

При ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками. Поліцейські склали протокол за ст. 124 КУпАП.

На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» у вантажівки на ходу відлетіло колесо. ФОТО
На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» у вантажівки на ходу відлетіло колесо. ФОТО
На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» у вантажівки на ходу відлетіло колесо. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, ДТП, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Депутат Луцької міськради разом із добровольцями воює на Сході
Замість обіцяних надприбутків – численні фінансові махінації: як працює «Волиньприродресурс». ВІДЕО
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами січня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Потрійна аварія у Луцьку: в поліції розповіли подробиці
Сьогодні, 15:29
16-річного хлопця зайшли повішеним на мосту у Донецькій області
Сьогодні, 15:06
На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» у вантажівки на ходу відлетіло колесо. ФОТО
Сьогодні, 14:56
У селі на Волині загорівся гараж
Сьогодні, 14:50
У Луцьку на Соборності розгребли стихійне сміттєзвалище. ФОТО
Сьогодні, 14:38
Схожі новини
На Волині чоловік потрапив під колеса вантажівки На Волині чоловік потрапив під колеса вантажівки
Сьогодні, 13:20
У Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО У Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 12:32
На Волині зіткнулись два легковики На Волині зіткнулись два легковики
05 лютий, 15:10
Судитимуть патрульного, який спричинив смертельну аварію на Волині Судитимуть патрульного, який спричинив смертельну аварію на Волині
25 січень, 16:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Помер викладач луцького вишу
Сьогодні, 15:50
 0
П'янючий волинянин вкрав буса у свого шефа
Сьогодні, 15:41
 0
У Луцьку BMW зіткнулось із вантажівкою
Сьогодні, 15:31
 0
Верховна Рада ухвалила курс на Євросоюз та НАТО
Сьогодні, 15:30
 0
Потрійна аварія у Луцьку: в поліції розповіли подробиці
Сьогодні, 15:29
 0
Медіа
відео
1/8