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Розповіли, які дороги відремонтують на Волині у 2019 році

Розповіли, які дороги відремонтують на Волині у 2019 році
Служба автомобільних доріг у Волинській області має намір продовжити ремонти доріг на найбільш пріоритетних маршрутах.

За словами начальника Служби автомобільних доріг у Волинській області Анатолія Посполітака, у 2019 році на утримання автодоріг Волинської області Державне агентство автомобільних доріг України має намір спрямувати 547,1 мільйонів гривень. Відтак Служба автодоріг Волинської області хоче продовжити ремонтно-будівельні роботи по пріоритетних маршрутах, які сполучають основні міста області.

Зокрема, М-19 (Доманове (на Брест)-Ковель-Чернівці-Тереблече (на Бухарест), Р-15 (Ковель-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква), М-07 (Київ-Ковель-Ягодин), Н-22 (Устилуг-Луцьк-Рівне).

Наразі Служба автодоріг чекає на затвердження переліку об'єктів реконструкції, капітального та середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення та обсягів їх фінансування.

Разом з тим Анатолій Посполітак розповів, що найбільш болючим питанням дорожньої галузі наразі є недофінансування. Зокрема, не вистачає грошей на експлуатаційне утримання доріг державного значення.

Також у 2019 році планують зменшити фінансування на реконструкцію, капітальний та поточний середній ремонти доріг держзначення. Чимало коштів недоотримає область і через припинення “Митного експерименту”, який з 2015 по 2018 рік дав змогу отримати додаткових 1,1 мільярда гривень на ремонт дорожньої інфраструктури Волині.

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Теги: ремонт, дороги
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