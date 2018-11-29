У Луцьку прем’єра фільму «Крути» зібрала Героїв на спільний перегляд. ФОТО

У кінотеатрі «PremierCity» торгово-розважального центру «ПортCity» відбувся прем'єрний показ довгоочікуваного українського фільму «Крути 1918».Воїни, учасники Революції Гідності та волонтери учора, 7 лютого, мали можливість безкоштовно переглянути стрічку, а також у невимушеній атмосфері поспілкуватися з побратимами і однодумцями.Перегляд фільму «Крути 1918» влаштували в рамках благодійного проекту «Тому, що нам не байдуже». Окрім того, в рамках цього ж проекту всім запрошеним подарували сертифікати на боулінг і роллер-дром, щоб згодом вони могли прийти і відпочити у ТРЦ разом з сім’єю.Напередодні перегляду фільму волонтеркаподякувала кожному з хлопців-воїнів та волонтерів, які знайшли час та можливість приїхати до Луцька з усієї Волині на спільний перегляд історичної стрічки. Вона зауважила, що трагічні сторінки історії, на жаль, є в Україні і нині. І тоді, 100 років тому, і тепер, у наш час, найкращі українці відстоюють незалежність своєї країни, жертвуючи найдорожчим – життям. Тож пам’ять про них присутні вшанували хвилиною мовчання.Обласний військовий комісар, що згодом взяв слово, також подякував воїнам, які мужньо тримають особону на східних рубежах, волонтерам, які допомогли у 2014 році підняти армію, а також закладу «ПортCity» за його соціальні ініціативи, зокрема й безкоштовний перегляд фільму для.За дорученням командувача Оперативного командування «Захід» Роман Кулик вручив нагороди кіборгам(позивний «Монгол») та(позивний «Фестиваль»).Своює чергою, воїни подякували за нагороди та можливість спільного перегляду стрічки.Вдова загиблого учасника АТО з Волиніпісля перегляду фільму прокоментувала: "Чесно кажучи, відразу підозрювала, що при перегляді такого фільму не дуже то й відпочинеш, адже тема - війна. І не помилилася. Тяжко було дивитися. Але точно знаю, що бійцям АТО, які пройшли пекло війни, було ще тяжче. Тому не скаржуся. Такі фільми для нас, українців, дуже важливі, адже оприлюднюють приховані роками сторінки правдивої історії нашої країни, засівають правильні зерна, спонукають молодь до роздумів, задля чого те все було. Ми покликані відроджувати національну самобутність українського народу, здобувати його свободу не на папері, а в реальності, і робити висновки, аби наші внуки-правнуки ще через сотню років не проходили тим пеклом, яким зараз доводиться іти нам. Дякую за можливість бути на прем'єрі".