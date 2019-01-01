Бенкет, лімузини та королівські наряди: у Луцьку організували свято для людей з інвалідністю. ФОТО

Луцьк вперше долучився до організації свята “Night to Shine” для людей з інвалідністю, яке уже п'ять років організовують на шести континентах світу.Захід проводять у п'ятницю, 8 лютого, у церкві “Фіміам”.Як розповіли ініціатори дійства, організували свято згідно до офіційної програми “Night to Shine”, автором та спонсором якої є фундаціяз Сполучених Штатів Америки.Окрім Луцька, сьогодні свято паралельно проводять в таких українських містах, як Київ, Львів та Одеса. Загалом же очікується, що подія охопить понад 700 міст на шести континентах світу, а учасниками стануть більш, аніж 100 тисяч людей з інвалідністю.Головними натхненниками заходу у Луцьку стало подружжята, які свого часу створили поблизу Луцька реабілітаційний центр “Агапе”.Пані Наталія розповіла, що на вечорі буде 80 почесних гостей, які матимуть змогу відчути себе справжніми принцами та принцесами. Тут на них чекатиме не тільки святковий макіяж, зачіски, поїздки на лімузинах, а й коронація та подарунки. Аби організувати дійство запросили чимало волонтерів, близько 150 людей прикрашали приміщення, готували бенкет та надавали різноманітні послуги почесним гостям.“Цього року ми вирішили долучитися до цього всесвітнього руху і тому проводимо це свято. Ми цінуємо людей з інвалідністю. Ми знаємо, що Бог їх любить і має для них особливий план. Ми хочемо показати для всі людей, що ці люди є цінні. До свята залучили 79 почесних гостей та близько 150 волонтерів. Наші волонтери - це люди з різних церков Луцька та області, а також меценати, які жертвували кошти, продукти на захід, перукарі та візажисти, які пожертвували тим, що прийшли і роблять зачіски та макіяж нашим гостям. Найосновніше, що на цьому святі гості відчують себе королями і королевами, їх будуть коронувати. Це свідчить про те, що вони є цінні, що вони також є принци і принцеси Небесного Царя”, - розповіла Наталія Больчук.Сергій Больчук також додав, що організувати таке грандіозне свято, звісно, не просто, проте завдяки дружній команді волонтерів усе стало можливим. Важливим є і той момент, що дійство переслідує високу ідею - показати людям з інвалідністю, що вони важливі та самодостатні громадяни.“Це дійство велике, але завдяки щирості та посвяченності людей, команди і всіх волонтерів це може стати реальністю. Ми розуміємо, що немає нічого неможливого, а якщо під Божим благословенням і в єдності і любові, то все можливо. Ісус в Євангелії від Луки сказав одну історію. Багатий чоловік приготував великий бенкет і послав слуг, аби вони покликали його друзів та знайомих. Люди почали відмовлятися від запрошення. Хтось сказав, що поле купив, хтось воли, хтось одружився і прийти не можуть. Тоді чоловік сказав слугам: “Ідіть на дороги та роздоріжжя та кличте сліпих, кривих та калік, щоб дім мій наповнився”. Цим самим Ісус сказав, що в Царстві Божому всіх Бог любить і всіх приймає. Незалежно від того, яка є інвалідність, які умови життя. І ми хочемо втілити слова Ісуса Христа з Євангелії Життя”, - зазначив Сергій Больчук.Волонтервже неодноразово долучається до організації подібних дійств для людей з інвалідністю. Вона переконана, що свята такого формату є важливими для соціалізації людей з інвалідністю, а тому важливо, аби такі заходи проводилися якомога частіше.“Класно, що впродовж останніх років відбувається багато заходів за участі і для людей з інвалідністю. Це допомагає їм соціалізуватися, відчути, що вони є такими самими, як всі інші. Що вони можуть так само спілкуватися з іншими людьми. Тут їм роблять зачіски, одягають красиві плаття. Вони можуть відчувати себе вільно, круто, бо вони головні винуватці цього дійства. Хочеться, щоб таких свят було більше і хочеться, аби люди з інвалідністю відчували себе особливими не через інвалідність, а через те, що вони талановиті і можуть багато всього робити”, - зазначила Галина Цимбал.Самі гості також раділи дійству, на яке їх запросили. Щоправда, організатори залишили у секреті всі цікавинки заходу, вечірня програма має стати сюрпризом для запрошених. До початку святкового бенкету почесні гості мали можливість скористатися послугами перукарів та візажистів, покататися на лімузинах та зробити фото у фотозонах.Гість заходупереконана, що усі присутні будуть приємно здивовані та задоволені святом, адже вони як ніхто інший потребують різноманітності у буденному житті.“Мені подобається ідея. Я знаю, що в Україні проводиться мало заходів такого масштабу. Я думаю, що їх варто було б проводити більше, бо люди на візках рідко відвідують такі події. Вони загалом рідко бувають у якихось кафешках, чи на концертах, бо немає доступності. А тут організували такий захід і він повністю доступний - все, що треба є. Люди можуть поспілкуватися, відпочити, зробити фото на різних фотозонах і зрештою побачити один одного, бо навіть багато з візочників знають один одного, але не можуть побачитися. Для мене це дуже потужний захід, я думаю, що всі будуть в захваті від цього вечора”, - зазначила Юлія Окуневич.