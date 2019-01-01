У лісі на Волині виявили тіло кабана з африканською чумою: перевіряють свійських свиней





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З метою встановлення причини загибелі дикого кабана, спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області було проведено епізоотичне обстеження та відбір проби патологічного матеріалу (трубчасту кістку). Матеріал було направлено до Львівської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини для дослідження на наявність вірусу АЧС. Підозру на захворювання підтвердили.



За дорученням голови районної державної адміністрації розробили план заходів, оповіщені усі служби, лісові та мисливські господарства району. Наразі спеціалістами Ківерцівського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області проводяться подвірні обходи сіл Скреготівка, Берестяне.



За результатами проведеної роботи у понеділок, 11 лютого 2019 року, о 10.00 годині голова районної державної адміністрації Валерій Ткачук проведе спільне засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при райдержадміністрації та місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



Ситуація щодо попередження поширення епідемії африканської чуми свиней перебуває на особистому контролі голови районної державної адміністрації.



За інформацією начальника Ківерцівського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області Петра Плодніка, у приватному секторі спеціалісти почали подвірні обходи, з'ясовують ситуацію з наявним подвірним поголів’ям і його станом. Також проводять роз’яснювальні бесіди про небезпеку і методи запобігання виникнення даного захворювання.



Довідково:



Африканська чума свиней це високонтагіозна вірусна хвороба диких та домашніх свиней всіх порід і вікових груп, яка перебігає блискавично, гостро, підгостро, безсимптомно й характеризується гарячкою, ціанозом шкіри, геморагічним діатезом внутрішніх органів, дистрофічними і некротичними змінами в різних органах. Рівень летальності може сягати 100%. Джерело інфекції - хворі свині, а також вірусоносії, особливо дикі і домашні свині. Захворювання може поширюватися з м’ясом, м’ясними виробами, шкурами від хворих тварин.



В природних умовах на африканську чуму свиней можуть захворіти як домашні так і дикі свині будь-якого віку. Здорові свині заражаються при спільному утриманні їх з інфікованими вірусоносіями. Збудник передається через корм, пасовища, транспортні засоби забруднені випорожненнями хворих тварин. Використання для корму незнезаражених харчових відходів також сприяє поширенню хвороби. Механічними переносниками вірусу можуть бути птахи, люди, домашні та дикі тварини, гризуни, нашкірні паразити (деякі види кліщів, зоофільні мухи, воші), транспорт, обладнання, які контактували з хворими свинями та трупами тварин. Природним резервуаром даної хвороби є кліщі роду орнітодорус, комарі та мухи.



З метою недопущення занесення збудника АЧС на територію району ведеться роз’яснювальна робота через засоби масової інформації та на засіданнях виконавчих комітетів сільських рад.



На сьогодні, найбільш доцільним заходом боротьби з поширенням АЧС вважається відстеження кількості диких тварин та їх відстріл на майданчиках відгодівлі. Триває робота із вдосконалення порядку захоронення диких тварин та матеріально-технічного забезпечення цього процесу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перший випадок африканської чуми свиней у 2019 році зафіксували на Ківерцівщині. Тіло дикого кабана виявив при обході єгер ГО ТМР «Горинь» в лісосмузі на території мисливських угідь організації поблизу села Скреготівка Ківерцівського району. Він же і сповістив відповідні служби.Про це повідомляє Ківерцівський районний інформаційний портал З метою встановлення причини загибелі дикого кабана, спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області було проведено епізоотичне обстеження та відбір проби патологічного матеріалу (трубчасту кістку). Матеріал було направлено до Львівської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини для дослідження на наявність вірусу АЧС. Підозру на захворювання підтвердили.За дорученням голови районної державної адміністрації розробили план заходів, оповіщені усі служби, лісові та мисливські господарства району. Наразі спеціалістами Ківерцівського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області проводяться подвірні обходи сіл Скреготівка, Берестяне.За результатами проведеної роботи у понеділок, 11 лютого 2019 року, о 10.00 годині голова районної державної адміністраціїпроведе спільне засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при райдержадміністрації та місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.Ситуація щодо попередження поширення епідемії африканської чуми свиней перебуває на особистому контролі голови районної державної адміністрації.За інформацією начальника Ківерцівського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області, у приватному секторі спеціалісти почали подвірні обходи, з'ясовують ситуацію з наявним подвірним поголів’ям і його станом. Також проводять роз’яснювальні бесіди про небезпеку і методи запобігання виникнення даного захворювання.Африканська чума свиней це високонтагіозна вірусна хвороба диких та домашніх свиней всіх порід і вікових груп, яка перебігає блискавично, гостро, підгостро, безсимптомно й характеризується гарячкою, ціанозом шкіри, геморагічним діатезом внутрішніх органів, дистрофічними і некротичними змінами в різних органах. Рівень летальності може сягати 100%. Джерело інфекції - хворі свині, а також вірусоносії, особливо дикі і домашні свині. Захворювання може поширюватися з м’ясом, м’ясними виробами, шкурами від хворих тварин.В природних умовах на африканську чуму свиней можуть захворіти як домашні так і дикі свині будь-якого віку. Здорові свині заражаються при спільному утриманні їх з інфікованими вірусоносіями. Збудник передається через корм, пасовища, транспортні засоби забруднені випорожненнями хворих тварин. Використання для корму незнезаражених харчових відходів також сприяє поширенню хвороби. Механічними переносниками вірусу можуть бути птахи, люди, домашні та дикі тварини, гризуни, нашкірні паразити (деякі види кліщів, зоофільні мухи, воші), транспорт, обладнання, які контактували з хворими свинями та трупами тварин. Природним резервуаром даної хвороби є кліщі роду орнітодорус, комарі та мухи.З метою недопущення занесення збудника АЧС на територію району ведеться роз’яснювальна робота через засоби масової інформації та на засіданнях виконавчих комітетів сільських рад.На сьогодні, найбільш доцільним заходом боротьби з поширенням АЧС вважається відстеження кількості диких тварин та їх відстріл на майданчиках відгодівлі. Триває робота із вдосконалення порядку захоронення диких тварин та матеріально-технічного забезпечення цього процесу.

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