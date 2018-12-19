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Пояснили, чи мають давати зарплату луцьким священикам

Пояснили, чи мають давати зарплату луцьким священикам
Представники Волинської єпархії ПЦУ поцікавилися, за яким тарифним розрядом нараховують заробітну плату священнослужителям.

Із таким питанням вони звернулися до фахівців Держпраці під час онлайн-прийому, що відбувся днями, - повідомляє прес-служба обласного управління структури.

Зокрема, до головного спеціаліста відділу з питань трудових відносин Людмили Штронди звернулися Протоієрей Луцького кафедрального Свято-Троїцького собору Володимир Подолець (староста) та протодиякон Ярослав Місюк.

Священнослужителям Волинської єпархії ПЦУ роз’яснили, що відповідно до статті 25 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» умови праці встановлюються за угодою між релігійною організацією та працівником і визначаються трудовим договором, який укладається у письмовій формі.

Релігійна організація зобов’язана в установленому порядку зареєструвати трудовий договір.

У такому ж порядку реєструються документи, що визначають умови оплати праці священнослужителів, церковнослужителів і осіб, які працюють у релігійній організації на виборних посадах.

Статтею 26 Закону визначено, що на громадян, які працюють у релігійних організаціях та створених ними підприємствах, добродійних закладах на умовах трудового договору, поширюється дія законодавства про працю, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оподаткування.

У зв’язку з вищезазначеним умови оплати праці мають бути зазначені у письмовому трудовому договорі, який укладається із священнослужителем та у колективному договорі.

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Теги: священики, зарплата, Луцьк
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