Разом зі священиком: у волинському селі громада храму перейшла до ПЦУ





Про це повідомив Гавриїл Кризина, єпископ Рівненський і Сарненський пише Район.in.ua.



«9 лютого 2019 р. прот. Сергій Кравчук – настоятель парафії на честь прп. Іова Почаївського села Борисковичі Горохівського району Волинської області, разом з релігійною громадою храму (281 людина) покинули Московський Патріархат та були включені до складу Рівненсько-Волинської єпархії Православної Церкви України», – йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Борисковичі Горохівського району громада місцевого храму разом зі священиком прийняла рішення перейти до ПЦУ.Про це повідомив, єпископ Рівненський і Сарненський пише Район.in.ua.«9 лютого 2019 р. прот.– настоятель парафії на честь прп. Іова Почаївського села Борисковичі Горохівського району Волинської області, разом з релігійною громадою храму (281 людина) покинули Московський Патріархат та були включені до складу Рівненсько-Волинської єпархії Православної Церкви України», – йдеться в повідомленні.

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