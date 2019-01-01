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Разом зі священиком: у волинському селі громада храму перейшла до ПЦУ

Разом зі священиком: у волинському селі громада храму перейшла до ПЦУ
У селі Борисковичі Горохівського району громада місцевого храму разом зі священиком прийняла рішення перейти до ПЦУ.

Про це повідомив Гавриїл Кризина, єпископ Рівненський і Сарненський пише Район.in.ua.

«9 лютого 2019 р. прот. Сергій Кравчук – настоятель парафії на честь прп. Іова Почаївського села Борисковичі Горохівського району Волинської області, разом з релігійною громадою храму (281 людина) покинули Московський Патріархат та були включені до складу Рівненсько-Волинської єпархії Православної Церкви України», – йдеться в повідомленні.


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Теги: ПЦУ, Волинь, Томос, МП
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