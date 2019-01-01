Разом зі священиком: у волинському селі громада храму перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 10:02
У селі Борисковичі Горохівського району громада місцевого храму разом зі священиком прийняла рішення перейти до ПЦУ.
Про це повідомив Гавриїл Кризина, єпископ Рівненський і Сарненський пише Район.in.ua.
«9 лютого 2019 р. прот. Сергій Кравчук – настоятель парафії на честь прп. Іова Почаївського села Борисковичі Горохівського району Волинської області, разом з релігійною громадою храму (281 людина) покинули Московський Патріархат та були включені до складу Рівненсько-Волинської єпархії Православної Церкви України», – йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив Гавриїл Кризина, єпископ Рівненський і Сарненський пише Район.in.ua.
«9 лютого 2019 р. прот. Сергій Кравчук – настоятель парафії на честь прп. Іова Почаївського села Борисковичі Горохівського району Волинської області, разом з релігійною громадою храму (281 людина) покинули Московський Патріархат та були включені до складу Рівненсько-Волинської єпархії Православної Церкви України», – йдеться в повідомленні.
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