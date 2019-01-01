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У трьох волинських селах громади церков прийняли рішення долучитися до ПЦУ

У трьох волинських селах громади церков прийняли рішення долучитися до ПЦУ
Громади сіл Годомичі, Мишів та Войнин проголосували за перехід до кліру Православної церкви України.

На парафіяльних зборах села Годомичі Маневицького району прийняли рішення перейти від УПЦ МП до ПЦУ.

Зазначимо, що священик не підтримав громаду.

10 лютого у селі Мишів Іваничівського району також відбулись збори громади місцевого храму УПЦ МП.

Результати голосування такі: серед присутніх 138 людей за перехід проголосували 93 людини. Решта в голосуванні участі не брали.

Також завершились збори прихожан церкви села Войнин Локачинського р-ну.

З 49 присутніх 47 проголосувало за перехід до УПЦ. Одна людина проголосувала проти, одна – утрималась.

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Теги: церква, Волинь, ПЦУ, Томос
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