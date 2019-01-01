Дві церкви під Луцьком ідуть в ПЦУ: священики – проти
Сьогодні, 19:46
У селах Шепель та Озеряни Луцького району відбулись збори церковних громада щодо переходу до ПЦУ.
Зазначається, що у обох громадах проголосували позитивно.
На жаль, настоятелі храмів відмовилися йти зі своїми парафіянами.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У трьох волинських селах громади церков прийняли рішення долучитися до ПЦУ
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Зазначається, що у обох громадах проголосували позитивно.
На жаль, настоятелі храмів відмовилися йти зі своїми парафіянами.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У трьох волинських селах громади церков прийняли рішення долучитися до ПЦУ
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