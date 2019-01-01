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Дві церкви під Луцьком ідуть в ПЦУ: священики – проти

Дві церкви під Луцьком ідуть в ПЦУ: священики – проти
У селах Шепель та Озеряни Луцького району відбулись збори церковних громада щодо переходу до ПЦУ.

Зазначається, що у обох громадах проголосували позитивно.

На жаль, настоятелі храмів відмовилися йти зі своїми парафіянами.

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Теги: церква, Волинь, ПЦУ, Томос
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