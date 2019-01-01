Дві церкви під Луцьком ідуть в ПЦУ: священики – проти





Зазначається, що у обох громадах проголосували позитивно.



На жаль, настоятелі храмів відмовилися йти зі своїми парафіянами.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селах Шепель та Озеряни Луцького району відбулись збори церковних громада щодо переходу до ПЦУ.Зазначається, що у обох громадах проголосували позитивно.На жаль, настоятелі храмів відмовилися йти зі своїми парафіянами.

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