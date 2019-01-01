У Луцьку вже 14 днів шукають тіло пенсіонера, який втопився у Стиру





Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів начальник сектору взаємодії зі ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС Володимир Нестеров.



Нагадаємо,



Як розповів Володимир Нестеров, тіло пенсіонера вже 14 днів шукають у річці. Щодня до цього залучають 5-6 водолазів, що обстежують дно Стиру, особовий склад управління та одну одиницю техніки.



"Рятувальники кожного дня здійснюють 5-7 спусків під воду. На жаль, видимість дуже погана, дно замулене. Ускладнюють пошуки повалені дерева та пні на дні річки", - зауважив він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку тривають пошуки тіла пенсіонера, який ще 31 січня втопився у Стиру.Про це у коментарірозповів начальник сектору взаємодії зі ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНСНагадаємо, чоловіку було приблизно 80 років . Раніше він активно займався бігом, а 20 років тому вирішив спробувати себе в моржуванні і робив це на Стиру у Центральному парку імені Лесі Українки.Як розповів Володимир Нестеров, тіло пенсіонера вже 14 днів шукають у річці. Щодня до цього залучають 5-6 водолазів, що обстежують дно Стиру, особовий склад управління та одну одиницю техніки."Рятувальники кожного дня здійснюють 5-7 спусків під воду. На жаль, видимість дуже погана, дно замулене. Ускладнюють пошуки повалені дерева та пні на дні річки", - зауважив він.

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