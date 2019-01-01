вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку вже 14 днів шукають тіло пенсіонера, який втопився у Стиру

У Луцьку вже 14 днів шукають тіло пенсіонера, який втопився у Стиру
У Луцьку тривають пошуки тіла пенсіонера, який ще 31 січня втопився у Стиру.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів начальник сектору взаємодії зі ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС Володимир Нестеров.

Нагадаємо, чоловіку було приблизно 80 років. Раніше він активно займався бігом, а 20 років тому вирішив спробувати себе в моржуванні і робив це на Стиру у Центральному парку імені Лесі Українки.

Як розповів Володимир Нестеров, тіло пенсіонера вже 14 днів шукають у річці. Щодня до цього залучають 5-6 водолазів, що обстежують дно Стиру, особовий склад управління та одну одиницю техніки.

"Рятувальники кожного дня здійснюють 5-7 спусків під воду. На жаль, видимість дуже погана, дно замулене. Ускладнюють пошуки повалені дерева та пні на дні річки", - зауважив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: тіло, пенсіонер, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
«Так тяжко, що не можу»: самотня бабуся з Луцька, ледь виживаючи, тримає міні-притулок для собак
Хто представлятиме кандидатів у президенти на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські лікарі видалили жінці гігантську пухлину. ФОТО 18+
Сьогодні, 11:24
Гіпермаркет «Там Там» вітає лучан з Днем святого Валентина і дарує знижки*
Сьогодні, 11:09
У Луцьку вже 14 днів шукають тіло пенсіонера, який втопився у Стиру
Сьогодні, 11:00
На Волині СБУ викрила посадовця-корупціонера з Укртрансбезпеки. ФОТО
Сьогодні, 10:55
На Волині злодії викрали телефонні кабелі: два села – без зв’язку
Сьогодні, 10:52
Схожі новини
Шукають тіло пенсіонера, який втопився у луцькому Стиру Шукають тіло пенсіонера, який втопився у луцькому Стиру
01 лютий, 11:18
У Луцьку шахрай видурив у пенсіонерки 10 тисяч гривень У Луцьку шахрай видурив у пенсіонерки 10 тисяч гривень
05 лютий, 11:03
У Луцьку в Стиру втопився пенсіонер. ФОТО У Луцьку в Стиру втопився пенсіонер. ФОТО
31 січень, 16:09
Луцьким пенсіонерам показали стрічку, яку номінували на «Оскар» Луцьким пенсіонерам показали стрічку, яку номінували на «Оскар»
30 січень, 15:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині активізувалися шахраї: людей масово кидають на гроші
Сьогодні, 11:40
 0
Волинський боєць зустрів кохання всього життя у стоматологічному кріслі
Сьогодні, 11:30
 0
Волинські лікарі видалили жінці гігантську пухлину. ФОТО 18+
Сьогодні, 11:24
 0
Гіпермаркет «Там Там» вітає лучан з Днем святого Валентина і дарує знижки*
Сьогодні, 11:09
 0
У Луцьку вже 14 днів шукають тіло пенсіонера, який втопився у Стиру
Сьогодні, 11:00
 0
Медіа
відео
1/8