Скандального російського священика, якому на Волині видали фальшивий паспорт, депортували з України

Учора, 13 лютого, прикордонники у аеропорту «Бориспіль» не пропустили в Україну одіозного російського священика, єпископа УПЦ (МП), заявляючи, що у нього є громадянство кількох країн. Сьогодні ж, 14 лютого, його депортували з України в США.Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник ДержприкордонслужбиТак, 13 лютого Слободян повідомив, що в аеропорту «Бориспіль» під час оформлення пасажирів рейсу, що прибув із Франкфурта, виявили громадянина України Юрія Харона. За дорученням правоохоронців прикордонники вилучили його український закордонний паспорт, оскільки він має громадянство кількох країн. У ході ж подальшої співбесіди виявилося, що Харон займається антиукраїнською пропогандою та є активним адептом «руского міра».Згодом же Слободян повідомив, що вранці 14 лютого Юрій Харон (єпископ Гедеон) вилетів зворотнім рейсом до Франкфурта. До того ж, Слободян опублікував відео спілкування прикордонників з Хароном.Нагадаємо, що у травні минулого року стало відомо про те, що Харон, який стояв в авангарді захоплення представниками Російської православної церкви території національного музею у Києві, прикривався. Таку інформацію на загал тоді сповістив народний депутатОпубліковували тоді також і фото паспорта, з якого видно, що він був виданий Горохівським РВ УМВС у Волинській області.До слова, згідно з протоколом, який тепер виклали у соцмережі, закордонний паспорт на ім'я Юрія Харона вилучили, оскільки він, згідно з інформацією УДМСУ у Волинській області, вже перебуває на обліку втрачених, викрадених, оголошених недійними.