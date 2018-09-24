Скандального російського священика, якому на Волині видали фальшивий паспорт, депортували з України
Сьогодні, 15:02
Учора, 13 лютого, прикордонники у аеропорту «Бориспіль» не пропустили в Україну одіозного російського священика, єпископа УПЦ (МП) Юрія Харона, заявляючи, що у нього є громадянство кількох країн. Сьогодні ж, 14 лютого, його депортували з України в США.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник Держприкордонслужби Олег Слободян.
Так, 13 лютого Слободян повідомив, що в аеропорту «Бориспіль» під час оформлення пасажирів рейсу, що прибув із Франкфурта, виявили громадянина України Юрія Харона. За дорученням правоохоронців прикордонники вилучили його український закордонний паспорт, оскільки він має громадянство кількох країн. У ході ж подальшої співбесіди виявилося, що Харон займається антиукраїнською пропогандою та є активним адептом «руского міра».
Згодом же Слободян повідомив, що вранці 14 лютого Юрій Харон (єпископ Гедеон) вилетів зворотнім рейсом до Франкфурта. До того ж, Слободян опублікував відео спілкування прикордонників з Хароном.
Нагадаємо, що у травні минулого року стало відомо про те, що Харон, який стояв в авангарді захоплення представниками Російської православної церкви території національного музею у Києві, прикривався нелегальним українським паспортом, виданим на Волині. Таку інформацію на загал тоді сповістив народний депутат Ігор Луценко.
Опубліковували тоді також і фото паспорта, з якого видно, що він був виданий Горохівським РВ УМВС у Волинській області.
До слова, згідно з протоколом, який тепер виклали у соцмережі, закордонний паспорт на ім'я Юрія Харона вилучили, оскільки він, згідно з інформацією УДМСУ у Волинській області, вже перебуває на обліку втрачених, викрадених, оголошених недійними.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник Держприкордонслужби Олег Слободян.
Так, 13 лютого Слободян повідомив, що в аеропорту «Бориспіль» під час оформлення пасажирів рейсу, що прибув із Франкфурта, виявили громадянина України Юрія Харона. За дорученням правоохоронців прикордонники вилучили його український закордонний паспорт, оскільки він має громадянство кількох країн. У ході ж подальшої співбесіди виявилося, що Харон займається антиукраїнською пропогандою та є активним адептом «руского міра».
Згодом же Слободян повідомив, що вранці 14 лютого Юрій Харон (єпископ Гедеон) вилетів зворотнім рейсом до Франкфурта. До того ж, Слободян опублікував відео спілкування прикордонників з Хароном.
Нагадаємо, що у травні минулого року стало відомо про те, що Харон, який стояв в авангарді захоплення представниками Російської православної церкви території національного музею у Києві, прикривався нелегальним українським паспортом, виданим на Волині. Таку інформацію на загал тоді сповістив народний депутат Ігор Луценко.
Опубліковували тоді також і фото паспорта, з якого видно, що він був виданий Горохівським РВ УМВС у Волинській області.
До слова, згідно з протоколом, який тепер виклали у соцмережі, закордонний паспорт на ім'я Юрія Харона вилучили, оскільки він, згідно з інформацією УДМСУ у Волинській області, вже перебуває на обліку втрачених, викрадених, оголошених недійними.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 3
Останні новини
Відновили рух поїзда, який їздив до Польщі через Волинь
Сьогодні, 15:14
Скандального російського священика, якому на Волині видали фальшивий паспорт, депортували з України
Сьогодні, 15:02
Юні волиняни побували на кастингу вокального шоу «Х-фактор»
Сьогодні, 14:35
Суд поновив Супрун на посаді
Сьогодні, 14:12
Резидентура РФ.
Їх тут як собак.