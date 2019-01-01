П'ять змін у медицині, які впровадить уряд у 2019-му

Медична реформа, яка активно впроваджується Кабінетом Міністрів протягом тривалого часу, уже дала неабиякі результати. Оновлені приміщення медичних закладів, безкоштовні ліки, підвищення зарплатні медиків, нові автомобілі для сімейних лікарів – усе це лише початок. Цього року на українську медицину чекає ще більше нововведень, які, безумовно, покращать рівень медичного обслуговування в країні.Зведений бюджет на охорону здоров’я у 2019-му році становить майже 132 млрд грн., що на 15 млрд грн більше, ніж минулого року.Цьогоріч Уряд поставив два ключові завдання у сфері медицини: кожен українець має отримувати кваліфіковану медичну допомогу вчасно, а медпрацівники мають отримувати гідні зарплати. Щоб досягнути поставленої мати, Кабмін планує впровадити п’ять докорінних змін у системі медицини, які вплинуть на тих, кого лікують, та тих, хто лікує.Прем’єр-міністр Українивпевнений, що усі ці зміни принесуть неабияке покращення у сферу медицини:«Система охорони здоров’я в Україні десятиліттями недофінансовувалася та не змінювалася. Нам ще працювати й працювати, щоб відродити українську медицину. Ми вже зробили перші кроки. Попереду ще багато роботи. Я не обіцяю дива всім та одразу. Так не буває. Але я впевнений, поступово ми зможемо зробити життя у нашій країні кращим», – впевнений Голова Уряду.У 2018-му році, завдяки революційній реформі, у всіх нас з’явилася можливість вільно обрати лікаря, незалежно від місця проживання чи «прописки». Обрати свого сімейного який лікуватиме всю родину, спостерігатиме за дітьми змалечку, знатиме наш спосіб життя, проводитиме профілактичні огляди.Ми підписуємо зі своїм лікарем декларацію на обслуговування, а держава платить медзакладу, де цей лікар працює, саме за нас. Так реалізується принцип «гроші йдуть за пацієнтом». Гроші пішли за пацієнтами до амбулаторій сімейної медицини, і заклади, що приєднались до реформи, вже отримали збільшене фінансування від держави.Змінилась ситуація і для самих лікарів – вони почали отримувати гідну зарплату за свою роботу. Лікар, в якого багато пацієнтів, отримує більший дохід, тож він зацікавлений в тому, щоб ви залишались його пацієнтом, а значить надаватиме більш якісну медичну допомогу.Загалом, новий підхід надав можливість підвищити зарплату лікарям у 2-3 рази, придбати нове обладнання та інструменти, покращити сервісне обслуговування пацієнтів.Як розповідає директорка Луцького центру первинної медичної допомоги № 1, працівники медустанов тепер отримують вдвічі більшу зарплатню, а дехто навіть втричі. При цьому підвищилась оплата не лише для лікарів, а й для медсестер та працівників господарської частини.Окрім того, як повідомила Лідія Кривдік, по області вже підписано 713 000 декларацій з сімейними лікарями, а це досить високий показник, який свідчить, що волиняни довіряють професіоналам, які дбатимуть про їх здоров’я. А ті, хто не встиг, зможуть обрати свого сімейного лікаря та підписати з ним декларацію цього року.У 2017 році Урядом було запроваджено програму «Доступні ліки», в рамках якої люди з хронічними захворюваннями можуть отримати необхідні препарати безкоштовно або із невеликою доплатою.Перелік доступних ліків містить понад 260 препаратів від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та діабету 2-го типу, 59 з них – безкоштовні. Саме ці хвороби займають перші місця серед захворювань українців, тож аби убезпечити громадян від небажаних ускладнень, Уряд подбав, щоб препарати надходили до місцевих аптечних пунктів регулярно. Вже 6,6 млн українців регулярно користуються програмою та отримують доступні ліки.Окрім того, Кабінет міністрів працює над тим, щоб розширити перелік таких ліків та максимально спростити процес їх отримання. З квітня 2019 року їх виписуватимуть за електронним рецептом, що дозволить отримати ліки навіть в аптеці іншої області.Часто діагностика та аналізи забирають в людини половину грошей на лікування. Саме тому з 1-го липня українці отримають можливість безкоштовно проходити діагностику за направленням свого сімейного лікаря. Це стосується понад 80% усіх досліджень.До програми увійдуть 54 медичні послуги: аналізи, інструментальні та ендоскопічні дослідження (разом з ендоскопічним оперуванням). Також УЗД, рентген, мамографію можна буде зробити безкоштовно. Нагадаємо, єдина умова – направлення вашого сімейного лікаря.Часто відлік йде на секунди. І «швидка», яка приїхала навіть на хвилину швидше, вже може врятувати життя.Для того щоб людина була впевнена, що її виклик буде прийнято без затримок, а машина виїде вчасно, Уряд наступного року розпочне модернізацію диспетчерських служб.Реформа екстреної допомоги розпочнеться з Вінницької, Тернопільської, Полтавської, Одеської, Донецької областей та міста Києва. У цих регіонах будуть придбані нові «швидкі» з сучасним обладнанням, а бригади екстреної допомоги пройдуть додаткове навчання та отримуватимуть вищі зарплати. На ці цілі у 2019 році виділено 1 млрд грн.Українці мають отримувати висококваліфіковану допомогу у закладах, оснащених сучасним медичним обладнанням.З 2017 року Уряд розпочав розбудову мережі центрів кардіо-судинної хірургії – щороку виділяються гроші на закупівлю 13 ангіографів для їх оснащення. За допомогою цього обладнання буде врятовано життя тисячам людей, що страждають на серцево-судинні захворювання. За три роки буде відкрито 39 нових кардіоцентрів по всій країні. Кожна людина зможе отримати там допомогу цілодобово, а люди з гострим інфарктом міокарду – безкоштовне обстеження та стентування.Добудовуються нові перинатальні центри, де сотні малюків, що поспішили народитись, отримують шанс на життя. Минулого року було відкрито такий центр у Львові, невдовзі запрацює ще один – у Луцьку.Добудовується дитяча лікарня «Охматдит». Минулого року запущено роботу нового – діагностичного – корпусу, і вже понад півтори тисячі маленьких пацієнтів пройшли там обстеження та отримали лікування. До кінця цього року буде добудовано другу чергу лікарні. Вдвічі більше дітей зможуть отримати високоспеціалізовану допомогу.Директорка Луцького центру первинної медичної допомоги № 1 Лідія Кривдік розповіла, що медустанови Волині вже відчули значне покращення, адже якщо раніше держава забезпечувала матеріальне оснащення медустанов на 30-40%, то вже зараз цей показник збільшився до 90%.«Ми отримали повністю автоматизовані робочі місця, про які і мріяти не могли. Усі вони вмебльовані та оснащені необхідними інструментами. Багато приміщень ремонтуються та реконструйовуються, були закуплені нові автомобілі для сімейних лікарів. Усе це, безумовно, позитивно впливає на якість медичних послуг», – стверджує Лідія Олексіївна.Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман впевнений, що усі ці зміни принесуть неабияке покращення у сферу медицини:«Система охорони здоров’я в Україні десятиліттями недофінансовувалася та не змінювалася. Нам ще працювати й працювати, щоб відродити українську медицину. Ми вже зробили перші кроки. Попереду ще багато роботи. Я не обіцяю дива всім та одразу. Так не буває. Але я впевнений, поступово ми зможемо зробити життя у нашій країні кращим», – впевнений Голова Уряду.