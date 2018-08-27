Волинське сало – одне з найдешевших в Україні

На Волині за рік сало здешевшало на 7 гривень.Про це повідомив очільник Української асоціації постачальників торговельних мереж"Нарізайте, хлопці, сало! Коли в одних областях воно дорожчало, вартість в інших знижувалась.Споживання сала не є лише українською традицією та притаманно багатьом країнам. Його можна зустріти не лише в Польщі, Німеччині або Угорщині, звідки Україна його все більше імпортує, а також у Данії, Італії, Іспанії та десятках інших країн, де вирощують свиней. Також на шляху до історичного визнання в нашій країні сала були й релігійні мотиви, коли на нашу землю приходили мусульманські завойовники та цей продукт можливо був єдиними видом м’яса. Тому в нас за століття викарбовувалося розуміння, що свинина та сало – це наш національний унікальний продукт", - йдеться у дописі.У 2018 році вартість сала зросла в країні в середньому на 11%. Але поряд із регіонами, де його ціна зростала, були й такі, де воно подешевшало.Найдорожчий шматок сала можна було придбати наприкінці грудня 2018 року в Києві – за 119,9грн, а найдешевший на Тернопільщині – за 50,9грн. Тобто різниця між цими регіонами складала майже 70 гривень за кілограм.Найдорожчими регіонами минулого року були: Київ – 119,9грн, Київська область – 89,6грн, Миколаївська – 85,8грн, Херсонська – 82,2грн, Полтавська – 80,1грн.Найдешевше сало можна було купити на Тернопільщині по 50,9грн за кіло, на Волині по 52,8грн, на Житомирщині по 55,3грн, на Рівненщині по 58,9грн і на Хмельниччині по 59,4грн.Динаміка падіння цін на сало у регіонах така:1. Чернігівська область. У 2017р – 78,9грн, у 2018р – 69грн. Падіння ціни відбулось на 13% або на 9,9грн.2. Волинь. Грудень 2017р – 59,8грн, грудень 2018р – 52,8грн. Зменшення вартості на 12% або на 7грн.3. Житомирська область. 2017р – 61,1грн, наприкінці минулого року – 55,3грн. Купуємо на 10% дешевше або на 5,8грн.4. Одещина. Грудень позаминулого року – 77,2грн, грудень 2018р – 73,9грн. Одесити платять на 4% або на 3,3грн менше.5. Харківська область. 2017р – 77,9грн, за рік – 76,2грн. Індекс падіння – 2% або - 1,7грн.6. Хмельниччина. У грудні 2017р – 60,8грн, у грудні 2018р – 59,4грн. Подешевлення за рік склало 2% або 1,4грн.