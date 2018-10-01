На Волині 6-річний хлопчик помер після падіння з крісла
Сьогодні, 09:21
У сім’ї подружжя Кушніруків із села Марковичів Горохівського району помер 6-річний син. Трагедія сталася минулої п’ятниці, 8 лютого.
Про це повідомляють на сайті газети Волинь-нова.
Доки батьки займалися домашньою роботою, їхній син грався в хаті. Життя хлопчика обірвала мить, у яку він, кажуть, упав із крісла і вдарився шиєю.
Дитину рятували в обласній дитячі клінічній лікарні. На жаль, зберегти йому життя не вдалося. 13 лютого хлопчикові виповнилося б 7 рочків.
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Про це повідомляють на сайті газети Волинь-нова.
Доки батьки займалися домашньою роботою, їхній син грався в хаті. Життя хлопчика обірвала мить, у яку він, кажуть, упав із крісла і вдарився шиєю.
Дитину рятували в обласній дитячі клінічній лікарні. На жаль, зберегти йому життя не вдалося. 13 лютого хлопчикові виповнилося б 7 рочків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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