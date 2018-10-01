На Волині 6-річний хлопчик помер після падіння з крісла

Кушніруків із села Марковичів Горохівського району помер 6-річний син. Трагедія сталася минулої п’ятниці, 8 лютого.



Про це повідомляють на сайті газети



Доки батьки займалися домашньою роботою, їхній син грався в хаті. Життя хлопчика обірвала мить, у яку він, кажуть, упав із крісла і вдарився шиєю.



Дитину рятували в обласній дитячі клінічній лікарні. На жаль, зберегти йому життя не вдалося. 13 лютого хлопчикові виповнилося б 7 рочків.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У сім’ї подружжяіз села Марковичів Горохівського району помер 6-річний син. Трагедія сталася минулої п’ятниці, 8 лютого.Про це повідомляють на сайті газети Волинь-нова Доки батьки займалися домашньою роботою, їхній син грався в хаті. Життя хлопчика обірвала мить, у яку він, кажуть, упав із крісла і вдарився шиєю.Дитину рятували в обласній дитячі клінічній лікарні. На жаль, зберегти йому життя не вдалося. 13 лютого хлопчикові виповнилося б 7 рочків.

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