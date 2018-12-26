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Невідомий з ножем напав на агітаційний намет Порошенка у Луцьку. ВІДЕО

Невідомий з ножем напав на агітаційний намет Порошенка у Луцьку. ВІДЕО
У Луцьку поблизу торгового центру «Промінь» невідомий напав та за лічені секунди порізав ножем агітаційний намет Петра Порошенка.

Подія сталася у післяобідню пору сьогодні, 15 лютого.

За словами людей, які працюють у наметі, підбіг хлопець, якому на вигляд років 16-20, розрізав намет та швидко побіг. Його обличчя люди не побачили.

Наразі на місці події працюють правоохоронці.

Заступник голови волинського осередку «Солідарності» Сергій Григоренко розповів, що цей інцидент може бути пов'язаний з опонентами пропрезидентської політсили, які звикли використовувати брудні та жорстокі методи боротьби та знищення конкурентів.

За словами Григоренка, рейтинг Петра Порошенка на Волині росте, і це багато кому не подобається.

Додають, що команда продовжуватиме успішну роботу, а винних у скоєнні нападу обов’язково знайдуть, для цього вже звернулися до правоохоронців.



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Теги: Порошенко, Сергій Григоренко, Солідарність, Волинь, намет, напад
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