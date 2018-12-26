Невідомий з ножем напав на агітаційний намет Порошенка у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 15:21
У Луцьку поблизу торгового центру «Промінь» невідомий напав та за лічені секунди порізав ножем агітаційний намет Петра Порошенка.
Подія сталася у післяобідню пору сьогодні, 15 лютого.
За словами людей, які працюють у наметі, підбіг хлопець, якому на вигляд років 16-20, розрізав намет та швидко побіг. Його обличчя люди не побачили.
Наразі на місці події працюють правоохоронці.
Заступник голови волинського осередку «Солідарності» Сергій Григоренко розповів, що цей інцидент може бути пов'язаний з опонентами пропрезидентської політсили, які звикли використовувати брудні та жорстокі методи боротьби та знищення конкурентів.
За словами Григоренка, рейтинг Петра Порошенка на Волині росте, і це багато кому не подобається.
Додають, що команда продовжуватиме успішну роботу, а винних у скоєнні нападу обов’язково знайдуть, для цього вже звернулися до правоохоронців.
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Подія сталася у післяобідню пору сьогодні, 15 лютого.
За словами людей, які працюють у наметі, підбіг хлопець, якому на вигляд років 16-20, розрізав намет та швидко побіг. Його обличчя люди не побачили.
Наразі на місці події працюють правоохоронці.
Заступник голови волинського осередку «Солідарності» Сергій Григоренко розповів, що цей інцидент може бути пов'язаний з опонентами пропрезидентської політсили, які звикли використовувати брудні та жорстокі методи боротьби та знищення конкурентів.
За словами Григоренка, рейтинг Петра Порошенка на Волині росте, і це багато кому не подобається.
Додають, що команда продовжуватиме успішну роботу, а винних у скоєнні нападу обов’язково знайдуть, для цього вже звернулися до правоохоронців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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