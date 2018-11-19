П'ятеро лучан постраждали від торгівлі людьми
Сьогодні, 18:25
У Луцьку протягом 2018 року виплатили допомогу 5 особам, які отримали статус постраждалих від торгівлі людьми.
Про це йдеться у звіті про хід виконання Програми інтегрованих соціальних послуг з питань сім’ї, дітей та молоді, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 2018-2020 роки.
Працівники управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та служби у справах дітей беруть участь у засіданнях загальношкільних рад профілактики, де розглядаються питання протидії торгівлі людьми щодо ризиків потрапляння в ситуації, пов’язані з цією проблемою.
Так, протягом року спеціалісти допомагали двом особам, які постраждали від торгівлі людьми. У рамках виконання планів реабілітації, постраждалим надали комплекс послуг - соціальних, медичних, правових.
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Про це йдеться у звіті про хід виконання Програми інтегрованих соціальних послуг з питань сім’ї, дітей та молоді, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 2018-2020 роки.
Працівники управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та служби у справах дітей беруть участь у засіданнях загальношкільних рад профілактики, де розглядаються питання протидії торгівлі людьми щодо ризиків потрапляння в ситуації, пов’язані з цією проблемою.
Так, протягом року спеціалісти допомагали двом особам, які постраждали від торгівлі людьми. У рамках виконання планів реабілітації, постраждалим надали комплекс послуг - соціальних, медичних, правових.
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