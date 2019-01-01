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Луцький фотограф показав мешканців замку Любарта

Луцький фотограф показав мешканців замку Любарта
Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував світлини з незвичними мешканцями замку Любарта.

Фото він виклав на своїй сторінці у Facebook.

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"Предивні птахи нашого замку - соколи боривітри. Вони вже скоро повертаються", - зауважив Віктор Чухрай.
Луцький фотограф показав мешканців замку Любарта
Луцький фотограф показав мешканців замку Любарта



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Теги: Луцький замок, птахи
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