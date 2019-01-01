Луцький фотограф показав мешканців замку Любарта
Сьогодні, 10:45
Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував світлини з незвичними мешканцями замку Любарта.
Фото він виклав на своїй сторінці у Facebook.
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"Предивні птахи нашого замку - соколи боривітри. Вони вже скоро повертаються", - зауважив Віктор Чухрай.
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Фото він виклав на своїй сторінці у Facebook.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку чоловік хотів відсудити собі замок Любарта
"Предивні птахи нашого замку - соколи боривітри. Вони вже скоро повертаються", - зауважив Віктор Чухрай.
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