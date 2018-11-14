У Луцьку відчайдушні рятувальники зняли кота з височезного дерева. ФОТО, ВІДЕО

У Луцьку на проспекті Молоді, 11 рятувальники без страховки вилізли на височезне дерево, аби врятувати кота.Трапилася подія вранці 16 лютого, повідомивлучанинЗа словами Ігора Слободяна, люди були змушені звернутися до рятувальників, адже кошеня вистрибнуло з вікна і вилізло на верхівку дерева, що заввишки з 6-поверховий будинок."Протягом доби ми намагалися його зняти, але безрезультатно. Рятувальники ж діяли надзвичайно професійно та сміливо. Адже їм довелося без страховки вилізти на дерево висотою з 6-поверховий будинок, а кошеня, що було в шоковому стані, кусалось і царапалось. Все закінчилось благополучно. Киця вже дома", - зауважив він.Лучанин подякував відчайдушним рятувальникам, зокрема, керівнику зміни, капітанута його команді."Якщо у нас є такі люди, то все буде добре!" - додав лучанин.