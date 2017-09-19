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Відома легкоатлетка з Волині виборола «золото» на чемпіонаті України

Відома легкоатлетка з Волині виборола «золото» на чемпіонаті України
Волинянка Ірина Климець посіла перше місце на чемпіонаті України з легкоатлетичних метань серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків.

Про це повідомляє Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

Змагання проходитимуть впродовж 15-17 лютого 2019 року у місті Мукачево.

Уже у перший день чемпіонату Ірина Климець виборола 1 місце (метання молота 4 кг) з результатом 71,21 та виконала норматив для участі у чемпіонаті світу, який відбудеться у місті Доха (Катар).
Відома легкоатлетка з Волині виборола «золото» на чемпіонаті України


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Теги: спорт, легка атлетика, змагання
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