Відома легкоатлетка з Волині виборола «золото» на чемпіонаті України

Ірина Климець посіла перше місце на чемпіонаті України з легкоатлетичних метань серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків.



Про це повідомляє Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.



Змагання проходитимуть впродовж 15-17 лютого 2019 року у місті Мукачево.



Уже у перший день чемпіонату Ірина Климець виборола 1 місце (метання молота 4 кг) з результатом 71,21 та виконала норматив для участі у чемпіонаті світу, який відбудеться у місті Доха (Катар).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянкапосіла перше місце на чемпіонаті України з легкоатлетичних метань серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків.Про це повідомляє Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.Змагання проходитимуть впродовж 15-17 лютого 2019 року у місті Мукачево.Уже у перший день чемпіонату Ірина Климець виборола 1 місце (метання молота 4 кг) з результатом 71,21 та виконала норматив для участі у чемпіонаті світу, який відбудеться у місті Доха (Катар).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію