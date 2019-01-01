Цинізм просто зашкалює, – політолог про абсурдні звинувачення Поліщука

Тарас Сафонюк обурений дописом у соцмережі радника мера Луцька Ігора Поліщука із безпідставними звинуваченнями у бік депутата Андрія Покровського.



Про це він повідомив



Нагадаємо, Ігор Поліщук написав, що "Вам (ред. - Андрію Покровському)



Натомість політолог Тарас Сафонюк вважає такі звинувачення абсурдними та брехливими.



"Цей «чесний», «порядний» та «совісний» депутат Луцької міської ради, а за сумісництвом радник міського голови та фактичний виконуючий обов’язки мера говорить про суд Божий. Звісно в контексті своїх політичних опонентів. Мова іде про незручного для УКРОПу опозиційного депутата Андрія Покровського. І Поліщук його прямо звинувачує в веденні грального бізнесу, який заборонений в Україні, та за скаліченні долі азартних гравців", - зауважив він.



За словами Тараса Сафонюка, весь парадокс ситуації в тому, що Андрій Покровський усі гральні заклади закрив ще в далекому 2009-му, коли вступила в силу відповідна заборона, і про це у Луцьку всім відомо.



"Безліч так званих букмекерських контор і державних лотерей працюють по всій Україні і мають київське коріння. Наскільки законно працюють ці заклади мають говорити правоохоронні органи. Але найцікавішим є той факт, що один з таких закладів (букмекерська контора «Фаворит Спорт») працює у бізнес центрі «Директорія» за адресою вул. Винниченка 26.. Це приміщення належить структурам близьким до постійно відсутнього на роботі голови обласної ради Ігоря Палиці, який є патроном Ігоря Поліщука та головним укропівцем Волині. Тут знаходиться і Фонд «Тільки разом» Ігоря Палиці, а донедавна був і офіс самого УКРОПу", - відзначив політолог.



Тобто, зі слів Тараса Сафонюка, головний укропівець Волині та його команда не гребує грішми від оренди, які сплачує гральний заклад.



"А тому, за словами І. Поліщука їм самим «треба пам’ятати про суд Божий, де доведеться відповісти і за брудні гроші, і за понівечені гральним бізнесом людські життя та скалічені долі, зруйновані сім’ї та самогубства». Як говорить біблійна істина: В чужому оці соломинку бачать, а в своєму колоди не помічають». Цинізм допису Поліщука просто зашкалює. Більше того про це навіть зробили сюжет на провладному телеканалі «Аверс» маючи на меті оббрехати опонентів. Однак рано чи пізно хлопчикам-укропчикам доведеться відповідати за свої дії", - наголосив він.



Політолог додав, якщо в Андрія Покровського дійсно був гральний бізнес в минулому, ще тоді коли це не було заборонено в Україні, то укропівці заробляють на ньому сьогодні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Політологобурений дописом у соцмережі радника мера Луцькаіз безпідставними звинуваченнями у бік депутатаПро це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.Нагадаємо, Ігор Поліщук написав, що "Вам (ред. - Андрію Покровському) треба пам‘ятати про суд Божий, де доведеться відповісти і за брудні гроші , і за понівечені гральним бізнесом людські життя та скалічені долі, зруйновані сім‘ї та самогубства, що скоєні через борги в гральних закладах".Натомість політолог Тарас Сафонюк вважає такі звинувачення абсурдними та брехливими."Цей «чесний», «порядний» та «совісний» депутат Луцької міської ради, а за сумісництвом радник міського голови та фактичний виконуючий обов’язки мера говорить про суд Божий. Звісно в контексті своїх політичних опонентів. Мова іде про незручного для УКРОПу опозиційного депутата Андрія Покровського. І Поліщук його прямо звинувачує в веденні грального бізнесу, який заборонений в Україні, та за скаліченні долі азартних гравців", - зауважив він.За словами Тараса Сафонюка, весь парадокс ситуації в тому, що Андрій Покровський усі гральні заклади закрив ще в далекому 2009-му, коли вступила в силу відповідна заборона, і про це у Луцьку всім відомо."Безліч так званих букмекерських контор і державних лотерей працюють по всій Україні і мають київське коріння. Наскільки законно працюють ці заклади мають говорити правоохоронні органи. Але найцікавішим є той факт, що один з таких закладів (букмекерська контора «Фаворит Спорт») працює у бізнес центрі «Директорія» за адресою вул. Винниченка 26.. Це приміщення належить структурам близьким до постійно відсутнього на роботі голови обласної ради Ігоря Палиці, який є патроном Ігоря Поліщука та головним укропівцем Волині. Тут знаходиться і Фонд «Тільки разом», а донедавна був і офіс самого УКРОПу", - відзначив політолог.Тобто, зі слів Тараса Сафонюка, головний укропівець Волині та його команда не гребує грішми від оренди, які сплачує гральний заклад."А тому, за словами І. Поліщука їм самим «треба пам’ятати про суд Божий, де доведеться відповісти і за брудні гроші, і за понівечені гральним бізнесом людські життя та скалічені долі, зруйновані сім’ї та самогубства». Як говорить біблійна істина: В чужому оці соломинку бачать, а в своєму колоди не помічають». Цинізм допису Поліщука просто зашкалює. Більше того про це навіть зробили сюжет на провладному телеканалі «Аверс» маючи на меті оббрехати опонентів. Однак рано чи пізно хлопчикам-укропчикам доведеться відповідати за свої дії", - наголосив він.Політолог додав, якщо в Андрія Покровського дійсно був гральний бізнес в минулому, ще тоді коли це не було заборонено в Україні, то укропівці заробляють на ньому сьогодні.

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