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На луцькій вулиці замість дороги – болото

На луцькій вулиці замість дороги – болото
У Луцьку мешканці вулиці Квітова просять відремонтувати дорогу.

Про це Інформаційне агентство ВолиньPost повідомив мешканець вулиці Михайло Глат.

"Дорога на вулиці з самого заснування ремонтувалася силами мешканців. Кожної весни по багнюці неможливо ходити, автомобілі застряють", - обурився чоловік.

Відтак, мешканці Квітової просять владу міста звернути увагу на цю проблему і відремонтувати дорогу.
На луцькій вулиці замість дороги – болото
На луцькій вулиці замість дороги – болото
На луцькій вулиці замість дороги – болото

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Теги: дорога, ремонт, Луцьк
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Коментарі 1
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Взагалі то це вулиця Тополева, а вулиця Квіткова давно вже заасвальтована.
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