На луцькій вулиці замість дороги – болото
Сьогодні, 17:12
У Луцьку мешканці вулиці Квітова просять відремонтувати дорогу.
Про це Інформаційне агентство ВолиньPost повідомив мешканець вулиці Михайло Глат.
"Дорога на вулиці з самого заснування ремонтувалася силами мешканців. Кожної весни по багнюці неможливо ходити, автомобілі застряють", - обурився чоловік.
Відтак, мешканці Квітової просять владу міста звернути увагу на цю проблему і відремонтувати дорогу.
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Про це Інформаційне агентство ВолиньPost повідомив мешканець вулиці Михайло Глат.
"Дорога на вулиці з самого заснування ремонтувалася силами мешканців. Кожної весни по багнюці неможливо ходити, автомобілі застряють", - обурився чоловік.
Відтак, мешканці Квітової просять владу міста звернути увагу на цю проблему і відремонтувати дорогу.
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Коментарі 1
Взагалі то це вулиця Тополева, а вулиця Квіткова давно вже заасвальтована.
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