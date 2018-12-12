На луцькій вулиці замість дороги – болото





Про це Інформаційне агентство ВолиньPost повідомив мешканець вулиці Михайло Глат.



"Дорога на вулиці з самого заснування ремонтувалася силами мешканців. Кожної весни по багнюці неможливо ходити, автомобілі застряють", - обурився чоловік.



Відтак, мешканці Квітової просять владу міста звернути увагу на цю проблему і відремонтувати дорогу.



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