У селі на Волині прихильники УПЦ (МП) хотіли зірвати збори громади щодо переходу у ПЦУ
Сьогодні, 16:06
У селі Пожарки Рожищенського району Волині прихильники УПЦ (МП) намагалися зірвати збори громади, на яких мали вирішувати долю переходу у ПЦУ.
Попередньо громада зібрала 150 підписів за перехід у ПЦУ. Загалом на збори прийшли 136 прихожан, із них 71 - "за" перехід у ПЦУ та 65 - проти.
На загальні збори громади прибули прихильники УПЦ (МП), котрі протягом двох годин здійснювали спроби зірвати голосування, чинили тиск на вірян.
Окрім того, перед зборами священик обходив вулиці з погрозами, якщо селяни надумають перейти у ПЦУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Попередньо громада зібрала 150 підписів за перехід у ПЦУ. Загалом на збори прийшли 136 прихожан, із них 71 - "за" перехід у ПЦУ та 65 - проти.
На загальні збори громади прибули прихильники УПЦ (МП), котрі протягом двох годин здійснювали спроби зірвати голосування, чинили тиск на вірян.
Окрім того, перед зборами священик обходив вулиці з погрозами, якщо селяни надумають перейти у ПЦУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 3
Голос затурканого СЦУ на важить у 2 рази більше ніж УПЦ на?
от скажіть.чим може погрожувати батюшка? що за брєд?
от скажіть.чим може погрожувати батюшка? що за брєд?
Останні новини
«Постараються храм не віддати»: волинський священик побоюється провокацій від УПЦ (МП)
Сьогодні, 16:58
У селі на Волині прихильники УПЦ (МП) хотіли зірвати збори громади щодо переходу у ПЦУ
Сьогодні, 16:06
Чоловік нацькував бійцівського пса на відвідувача супермаркету
Сьогодні, 16:00
Спеціальна пропозиція святкування дня народження у «Промені»*
Сьогодні, 15:40