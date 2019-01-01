У селі на Волині прихильники УПЦ (МП) хотіли зірвати збори громади щодо переходу у ПЦУ

У селі Пожарки Рожищенського району Волині прихильники УПЦ (МП) намагалися зірвати збори громади, на яких мали вирішувати долю переходу у ПЦУ.Попередньо громада зібрала 150 підписів за перехід у ПЦУ. Загалом на збори прийшли 136 прихожан, із них 71 - "за" перехід у ПЦУ та 65 - проти.На загальні збори громади прибули прихильники УПЦ (МП), котрі протягом двох годин здійснювали спроби зірвати голосування, чинили тиск на вірян.Окрім того, перед зборами священик обходив вулиці з погрозами, якщо селяни надумають перейти у ПЦУ.