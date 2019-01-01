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У селі на Волині прихильники УПЦ (МП) хотіли зірвати збори громади щодо переходу у ПЦУ

У селі на Волині прихильники УПЦ (МП) хотіли зірвати збори громади щодо переходу у ПЦУ
У селі Пожарки Рожищенського району Волині прихильники УПЦ (МП) намагалися зірвати збори громади, на яких мали вирішувати долю переходу у ПЦУ.

Попередньо громада зібрала 150 підписів за перехід у ПЦУ. Загалом на збори прийшли 136 прихожан, із них 71 - "за" перехід у ПЦУ та 65 - проти.

На загальні збори громади прибули прихильники УПЦ (МП), котрі протягом двох годин здійснювали спроби зірвати голосування, чинили тиск на вірян.

Окрім того, перед зборами священик обходив вулиці з погрозами, якщо селяни надумають перейти у ПЦУ.

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Теги: перехід, ПЦУ, церква
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Коментарі 3
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Голос затурканого СЦУ на важить у 2 рази більше ніж УПЦ на?
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от скажіть.чим може погрожувати батюшка? що за брєд?
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от скажіть.чим може погрожувати батюшка? що за брєд?
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