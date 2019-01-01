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На Волині громада проголосувала за перехід до ПЦУ, священик – проти

На Волині громада проголосувала за перехід до ПЦУ, священик – проти
У селі Студині, Рожищенського району громада проголосувала за те, аби церква перейшла до ПЦУ.

Відповідне рішення люди прийняли на загальних зборах.

Втім, місцевий священик не поділяє думку громади, а відтак - відмовився.

До слова, це не єдиний випадок, коли настоятелі храмів УПЦ (МП) не хочуть переходти до новоствореної церкви. Так, зокрема було у селах Шепель та Озеряни Луцького району.

Юрій Шишко, вже колишній настоятель Свято-Покровського храму у селі Диковини на Горохівщині, не погодився переходити в ПЦУ разом з парафією і віддав громаді ключі від храму.

А в селі Тельчі Маневицького району частина громади, яка відмовилася переходити в ПЦУ і залишилася вірною УПЦ (МП), відзначила храмове свято службою у будинку священика.

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Теги: церква, священик, громада, ПЦУ, УПЦ
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Коментарі 1
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громаді треба заспівати для священника пісню "Далєка єго дорога"
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