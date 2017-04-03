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У Луцьку учасник бойових дій просить розібратися з хамовитим водієм маршрутки

У Луцьку учасник бойових дій просить розібратися з хамовитим водієм маршрутки
У Луцьку скаржаться на незадовільну роботу водія, який працює на маршруті №29.

Про це на платформі «Відкрите місто» написав Роман Мельничук.

За словами чоловіка, 15 лютого на проспекті Соборності він сів у маршрутку №29 (державний номерний знак АС6257АК). 3а кермом був не високий чорнявий водій з вусами.

Оскільки чоловік є учасником бойових дій, то показав водію посвідчення у розгорнутому вигляді, на що він грубо відповів: «То й що?».

«Я не придав тому значення, пройшов по салону і сів в кінці маршрутки. На наступній зупинці, теж на Соборності (навпроти «Країни іграшок») в цю маршрутку також зайшла старенька бабуся і теж пред'явила посвідчення, водій також щось там про себе пробурмотів, потім різко рушив і одразу спинився, від качка бабуся впала, бо не встигла сісти, пасажири її піднімали», - описав ситуацію чоловік.

Він додав, що впевнений, що водій так вчинив навмисно. Автор скарги додає, що раніше дуже часто стикався з цим водієм на маршруті №9.

«Не було жодного разу, щоб він з кимось не сципився, особливо він не любить пільговиків. Я думав його звільнили, бо люди жалілись, а виявляється ні, просто перевели. Прошу вжити щодо цього водія адекватних заходів», - просить Роман Мельничук.

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Теги: маршрутка, Луцьк, хам, водій, Роман Мельничук
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Коментарі 2
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Треба тих маршрутників вже п...здити. щоб не були такі розумні.
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З Коновалова
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