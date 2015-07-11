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Лучанка стала головною героїнею кліпу на пісню італійця про заробітчанок. ВІДЕО

Лучанка стала головною героїнею кліпу на пісню італійця про заробітчанок. ВІДЕО
Лучанка Альона Павлюк стала головною героїнею кліпу на пісню «Зустріти тебе» італійського співака Альфонсо Олівера про українських заробітчанок в Італії.

Пісня – україномовна, кліп на неї презентували днями. Автор тексту пісні – український поет і дипломат, колишній генеральний консул України в Неаполі Володимир Карачинцев.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Альона Павлюк, яка зіграла у кліпі роль заробітчанки, розповіла, що наразі вона має свій малий бізнес. Утім, колись і справді була заробітчанкою у Мексиці.

Кліп до пісні «Зустріти тебе» знімали у Італії, у місті Реджо-Емілія. Основна тема кліпу – самотність дівчини, протягом усього відео вона – сама. Слова «зустріти тебе» з одного боку – це слова чоловіка, який хоче зустріти жінку. А з іншого – це слова жінки, яка прагне знову зустрітись з Батьківщиною. Тому символічно вона торкається карти України.


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Теги: Альона Павлюк, Альфонсо Олівер, Луцьк, Італія, кліп
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