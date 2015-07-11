Лучанка стала головною героїнею кліпу на пісню італійця про заробітчанок. ВІДЕО

Лучанкастала головною героїнею кліпу на пісню «Зустріти тебе» італійського співакапро українських заробітчанок в Італії.Пісня – україномовна, кліп на неї презентували днями. Автор тексту пісні – український поет і дипломат, колишній генеральний консул України в НеаполіУ коментаріАльона Павлюк, яка зіграла у кліпі роль заробітчанки, розповіла, що наразі вона має свій малий бізнес. Утім, колись і справді була заробітчанкою у Мексиці.Кліп до пісні «Зустріти тебе» знімали у Італії, у місті Реджо-Емілія. Основна тема кліпу – самотність дівчини, протягом усього відео вона – сама. Слова «зустріти тебе» з одного боку – це слова чоловіка, який хоче зустріти жінку. А з іншого – це слова жінки, яка прагне знову зустрітись з Батьківщиною. Тому символічно вона торкається карти України.