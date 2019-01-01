Священики – проти: на Волині ще дві громади хочуть перейти до ПЦУ

Церковні громади сіл Бужанка Іваничівського району та Доросині Рожищенського району вирішили відректися від Української православної церкви (Московського патріархату) та перейти до Православної церкви України.Збори з цього приводу відбулися в обох селах сьогодні, 17 лютого.Так, на зборах у Бужанці 163 людини проголосували за перехід до ПЦУ, 21 – проти, 9 – утримались.У Доросинях 90 людей віддали свої голоси за перехід до ПЦУ, 20 – проти.В обох випадках священики не погодилися переходити разом зі своєю громадою.Нагадаємо, сьогодні, 17 лютого, також громада Свято-Покровської церкви села П’ятидні Володимир-Волинського районуОкрім того, цього ж дня у селі Жидичин Ківерцівського району, на яких проголосували за перехід Свято-Миколаївського храму до ПЦУ.