Священики – проти: на Волині ще дві громади хочуть перейти до ПЦУ
Сьогодні, 17:33
Церковні громади сіл Бужанка Іваничівського району та Доросині Рожищенського району вирішили відректися від Української православної церкви (Московського патріархату) та перейти до Православної церкви України.
Збори з цього приводу відбулися в обох селах сьогодні, 17 лютого.
Так, на зборах у Бужанці 163 людини проголосували за перехід до ПЦУ, 21 – проти, 9 – утримались.
У Доросинях 90 людей віддали свої голоси за перехід до ПЦУ, 20 – проти.
В обох випадках священики не погодилися переходити разом зі своєю громадою.
Нагадаємо, сьогодні, 17 лютого, також громада Свято-Покровської церкви села П’ятидні Володимир-Волинського району прийняла рішення про перехід до Православної церкви України.
Окрім того, цього ж дня у селі Жидичин Ківерцівського району відбулися збори релігійної громади, на яких проголосували за перехід Свято-Миколаївського храму до ПЦУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Збори з цього приводу відбулися в обох селах сьогодні, 17 лютого.
Так, на зборах у Бужанці 163 людини проголосували за перехід до ПЦУ, 21 – проти, 9 – утримались.
У Доросинях 90 людей віддали свої голоси за перехід до ПЦУ, 20 – проти.
В обох випадках священики не погодилися переходити разом зі своєю громадою.
Нагадаємо, сьогодні, 17 лютого, також громада Свято-Покровської церкви села П’ятидні Володимир-Волинського району прийняла рішення про перехід до Православної церкви України.
Окрім того, цього ж дня у селі Жидичин Ківерцівського району відбулися збори релігійної громади, на яких проголосували за перехід Свято-Миколаївського храму до ПЦУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Попи які не переходять разом з громадою в ПЦУ повинні скасти повноваження та не морочити людям голову - хай в бурятії проповідують.
Останні новини
На Волині після трирічної перерви відновила роботу броварня
Сьогодні, 18:19
Священики – проти: на Волині ще дві громади хочуть перейти до ПЦУ
Сьогодні, 17:33
Як у Луцьку вибрати місце для святкового бенкету*
Сьогодні, 16:32
В Україні запрацює ще один міжнародний аеропорт
Сьогодні, 15:48