Футбольна команда шацьких лісівників здобула черговий кубок. ФОТО





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Організатори – Шацька райдержадміністрація та особисто голова Василь Голядинець. Допомогу у проведенні надали керівники м. Любомль, зокрема міський голова Роман Ющук та його заступник Микола Оніщук, які подбали про комфортне місце проведення турніру, надавши можливість футболістам позмагатися за лідерство на міському футбольному стадіоні.



Без перебільшення, у підсумку турнір видався на 50% «лісовим». Але про все – по черзі.



Участь у турнірі взяли 4 команди: смт Шацьк, с. Мельники, Шацького лісового коледжу ім. Валентина Сулька та ДП «Шацьке УДЛГ».



У першому півфіналі зустрілися футболісти смт Шацьк із командою с. Мельники. Перемогу здобули представники Шацька.



Наступний півфінал, де зіграли працівники ДП «Шацьке УДЛГ» та гравці коледжу ім. Валентина Сулька, стала переможною для лісівників. У першому таймі боротьба була досить напруженою. Проте у наступному поєдинку лісівники довели свою впевнену перевагу, зробивши у підсумку перемогу із не зовсім футбольним рахунком – 9:1.



Між командами с. Мельники і студентами коледжу відбувся матч за 3-тє місце. Перемогли студенти. Тож третє місце турніру фактично теж у лісівників. Тільки майбутніх!



У фіналі команда ДП «Шацьке УДЛГ» здобувала перемогу з рахунком 8:4. Таким чином закріпивши у Шацьку впевнене футбольне лідерство лісівників.



За результатами турніру традиційно було визначено кращих – за особисті досягнення. Кращим гравцем визнали Ігоря Кедика (ДП «Шацьке УДЛГ»), кращим бомбардирм став гравець команди смт Щацьк – Володимир Кубай, кращим захисником – Павло Ясінський (шацький лісовий коледж), кращим воротарем визнано знову ж таки гравця команди коледжу ім. Валентина Сулька Олександра Гінайла.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 16 лютого, на місцевому стадіоні м. Любомль відбувся турнір із міні-футболу на Кубок району.Повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ Організатори – Шацька райдержадміністрація та особисто голова. Допомогу у проведенні надали керівники м. Любомль, зокрема міський головата його заступник, які подбали про комфортне місце проведення турніру, надавши можливість футболістам позмагатися за лідерство на міському футбольному стадіоні.Без перебільшення, у підсумку турнір видався на 50% «лісовим». Але про все – по черзі.Участь у турнірі взяли 4 команди: смт Шацьк, с. Мельники, Шацького лісового коледжу ім. Валентина Сулька та ДП «Шацьке УДЛГ».У першому півфіналі зустрілися футболісти смт Шацьк із командою с. Мельники. Перемогу здобули представники Шацька.Наступний півфінал, де зіграли працівники ДП «Шацьке УДЛГ» та гравці коледжу ім. Валентина Сулька, стала переможною для лісівників. У першому таймі боротьба була досить напруженою. Проте у наступному поєдинку лісівники довели свою впевнену перевагу, зробивши у підсумку перемогу із не зовсім футбольним рахунком – 9:1.Між командами с. Мельники і студентами коледжу відбувся матч за 3-тє місце. Перемогли студенти. Тож третє місце турніру фактично теж у лісівників. Тільки майбутніх!У фіналі команда ДП «Шацьке УДЛГ» здобувала перемогу з рахунком 8:4. Таким чином закріпивши у Шацьку впевнене футбольне лідерство лісівників.За результатами турніру традиційно було визначено кращих – за особисті досягнення. Кращим гравцем визнали(ДП «Шацьке УДЛГ»), кращим бомбардирм став гравець команди смт Щацьк –, кращим захисником –(шацький лісовий коледж), кращим воротарем визнано знову ж таки гравця команди коледжу ім. Валентина Сулька

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