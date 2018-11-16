Чоловік, якого у селі під Луцьком збив поліцейський, – у вкрай важкому стані





Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.



Нагадаємо,



За словами Андрія Смольянінова, унаслідок ДТП чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму, травму органів черевної порожнини.



На сьогодні лучанин знаходиться у реанімації у вкрай важкому стані.

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