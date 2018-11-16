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Чоловік, якого у селі під Луцьком збив поліцейський, – у вкрай важкому стані

Чоловік, якого у селі під Луцьком збив поліцейський, – у вкрай важкому стані
Лучанин, якого у селі Рованці на службовому авто збив поліцейський, знаходиться в реанімації без свідомості.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.

Нагадаємо, аварія трапилася 11 лютого. Поліцейський під час виконання службових обов'язків збив лучанина поряд із зупинкою громадського транспорту на вулиці Будівельній.

За словами Андрія Смольянінова, унаслідок ДТП чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму, травму органів черевної порожнини.

На сьогодні лучанин знаходиться у реанімації у вкрай важкому стані.

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Теги: аварія, ДТП, поліція
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