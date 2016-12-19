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На Волині скидатимуть бомби з літаків і пускатимуть ракети

На Волині скидатимуть бомби з літаків і пускатимуть ракети
На території авіаційного полігону (в/ч А1547) у селі Поворськ Ковельського району навчання авіації. Тож волинян закликають бути обережними.

Про це інформує начальник авіаційного полігону, майор Олександр Балтян.

За його інформацією, навчання триватимуть з 19 до 22 лютого. Їх проведуть із практичним застосуванням авіаційних засобів ураження (бомбометання, пуски ракет) в день та вночі.

Так, як територія авіаційного полігону складає близько 25 тис. гектарів і розміщений в межах 3-х районів Волинської області (Ковельський, Камінь-Каширський, Маневицький) є небезпека для цивільного населення потрапити в зону дії ураження вибухових речовин.

Тож, аби не сталося біди, волинян просять бути максимально обережними.

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Теги: бомби, ракети, авіація, Поворськ, Волинь
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