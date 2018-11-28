На Волині священик УПЦ (МП) збирав підписи «за нашу церкву»





Про це розповіли мешканці Скулина, переважна більшість яких виступає на перехід своєї церкви святого апостола Іоанна Богослова до ПЦУ, - пише



«До мене в хату прийшов батюшка, каже: «Підпишіть листа на підтримку нашої церкви». Ну я, стара жінка, не читаючи, підписала. Думала, що це за приєднання до новоствореної Української церкви. А виявилося то обманом, бо через деякий час приходять односельці, які теж збирають по селу підписи, але за приєднання до нової церкви», – говорить кореспонденту 81-річна жителька Скулина, яка просила не називати свого імені та прізвища.



Наразі невідомо скільки зібрав підписів священик церкви Московського патріархату, який виступає проти переходу до ПЦУ. Зі слів мешканців села, нібито кілька десятків, тоді як ініціативна група за перехід сільської релігійної громади до ПЦУ зібрала їх поки що три сотні.



Довідка: історична пам’ятка, церква імені Святого Апостола і Євангеліста Іоанна Богослова, збудована в 1878 році на кошти прихожан на місці старої дерев’яної Іоанна-Богословскої церкви, збудованої в 1604 році невідомо ким. Наявні 5 дзвіниць: одна вагою 48 кг, лита в 1720 році; друга – 21 кг, лита в 1720 році; третя – 16 кг, лита в 1776 році; четверта – 32 кг, лита в 1771 році з надписом «На тя Господи уповать»; п’ята найбільша – 100 кг, із зображенням Святого Іоанна Богослова і Святого Великомученика Георгія Побєдоносця, куплена 1864 році.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Скулин священик з Московського патріархату ходив по хатах селян і просив підписатися «за нашу церкву».Про це розповіли мешканці Скулина, переважна більшість яких виступає на перехід своєї церкви святого апостола Іоанна Богослова до ПЦУ, - пише Район.Ковель «До мене в хату прийшов батюшка, каже: «Підпишіть листа на підтримку нашої церкви». Ну я, стара жінка, не читаючи, підписала. Думала, що це за приєднання до новоствореної Української церкви. А виявилося то обманом, бо через деякий час приходять односельці, які теж збирають по селу підписи, але за приєднання до нової церкви», – говорить кореспонденту 81-річна жителька Скулина, яка просила не називати свого імені та прізвища.Наразі невідомо скільки зібрав підписів священик церкви Московського патріархату, який виступає проти переходу до ПЦУ. Зі слів мешканців села, нібито кілька десятків, тоді як ініціативна група за перехід сільської релігійної громади до ПЦУ зібрала їх поки що три сотні.історична пам’ятка, церква імені Святого Апостола і Євангеліста Іоанна Богослова, збудована в 1878 році на кошти прихожан на місці старої дерев’яної Іоанна-Богословскої церкви, збудованої в 1604 році невідомо ким. Наявні 5 дзвіниць: одна вагою 48 кг, лита в 1720 році; друга – 21 кг, лита в 1720 році; третя – 16 кг, лита в 1776 році; четверта – 32 кг, лита в 1771 році з надписом «На тя Господи уповать»; п’ята найбільша – 100 кг, із зображенням Святого Іоанна Богослова і Святого Великомученика Георгія Побєдоносця, куплена 1864 році.

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