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Експеримент на Волині: у лісах посадять новий вид дерев

Експеримент на Волині: у лісах посадять новий вид дерев
За кілька тижнів у волинських лісах масово почнуть висаджувати ялини, сосни, а також десятки листяних порід. А поки сіянці ловлять вже майже весняні промені сонця і набираються сил у розсадниках.

Як готуються до посадкової кампанії, розповіли у державному підприємстві «Городоцьке лісове господарство», що у Маневицькому районі, - пише Перший.

Лише на території цього господарства у 2019 році планують висадити близько мільйона сіянців.

Директор державного підприємства Віктор Данилюк каже, посадка дерев триває лише кілька тижнів, однак готуються до неї весь рік. Спершу лісники заготовляють і сушать насіння, потім сіють його на території розсадників, доглядають за сіянцями – підливають їх, створюють затінок або ж навпаки відкривають сонцю.

Сіянці сосни можна пересаджувати до лісу вже за рік, а от ялини – лише за два. Це дерево росте повільніше.

Всього у 2019 році у цьому підприємстві на ведення лісового господарства планують витратити 20 мільйонів гривень.

У цьому лісгоспі хочуть відновити ліс на понад 350 гектарах землі. На частині створять лісові культури - тобто посадять деревця, а на частині проведуть спеціальні заходи із догляду, щоб допомогти лісу відновитися природним способом. Зокрема, на болотистій місцевості добре відростає вільха. Там новий ліс з’являється вже за 3-4 роки.

Головний лісничий Сергій Бабік пояснює, що місця для посадки обирають невипадково. Для цього кожен лісничий обстежує свою територію, дивиться, де і які породи можуть рости, чи підходить для них ґрунт, що тут росло раніше тощо. Далі лісничий складає проект відновлення лісу і захищає його спершу у лісгоспі, а тоді – в обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

Основні породи, які планують посадити, це сосна і ялина, однак поряд з ними посадять й листяні дерева. Бо в таких умовах, зокрема, краще розводяться звірі.

Якщо не буде нічних заморозків і снігу, посадку лісу можуть почати вже наприкінці лютого. Для цього традиційно залучать громадськість. Адже роботи тут багато і виконати її потрібно швидко – поки ґрунт максимально сприятливий для саджанців.

Інженер лісових культур ДП «Городоцьке лісове господарство» Олена Некрешевич обурюється на закиди про те, що галузь знищує ліс.

«В тому ж обсязі, що зрізаємо, ми відновлюємо ліс цього року або наступного. Це взагалі єдиний природний ресурс, який людина відновлює після використання, тому пустель на Волині точно не буде», - переконує жінка.

В якості експерименту на Волині планують посадити новий вид – сосну жорстку. Це єдине хвойне дерево, яке самостійно виростає з пнів. З листяних порід таку здатність мають вільха і береза.

«Хочемо цього року посіяти, а наступного – висадити і побачити, як вона росте в наших умовах», - пояснює Олена Некрешевич.

Експеримент на Волині: у лісах посадять новий вид дерев
Експеримент на Волині: у лісах посадять новий вид дерев
Експеримент на Волині: у лісах посадять новий вид дерев
нженер лісових культур Олена Некрешевич
нженер лісових культур Олена Некрешевич
Експеримент на Волині: у лісах посадять новий вид дерев
Головний лісничий Сергій Бабік
Головний лісничий Сергій Бабік
Площі, засаджені сосною
Площі, засаджені сосною
Експеримент на Волині: у лісах посадять новий вид дерев
Сіянці сосни у розсаднику
Сіянці сосни у розсаднику
Експеримент на Волині: у лісах посадять новий вид дерев
Директор Городоцького лісового господарства Віктор Данилюк
Директор Городоцького лісового господарства Віктор Данилюк
Експеримент на Волині: у лісах посадять новий вид дерев

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Теги: ліс, Волинь, лісівники
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Коментарі 1
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Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
"нового виду" дерев я не бачу - іншу схему змішування порід при посадці побачив. Вчіть матчастину, випускники найбільшого...
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