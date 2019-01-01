У Луцьку «бляха» збила жінку, яка перебігала дорогу. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 20:11
У Луцьку на проспекті Василя Мойсея авто збило жінку, яка перебігала дорогу поза пішохідним переходом.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидні інциденту.
Автопригода сталася увечері, 18 лютого.
За інформацією, легковик Volvo бордового кольору на іноземній реєстрації збив пішохода, який намагався перейти дорогу у недозволеному для цього місці.
Автівка зазнала механічних пошкоджень, на її лобовому склі - вм'ятина. Постраждалу з місця аварії забрала швидка, вона - жива.
На місці також працює поліція. Деталі - згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидні інциденту.
Автопригода сталася увечері, 18 лютого.
За інформацією, легковик Volvo бордового кольору на іноземній реєстрації збив пішохода, який намагався перейти дорогу у недозволеному для цього місці.
Автівка зазнала механічних пошкоджень, на її лобовому склі - вм'ятина. Постраждалу з місця аварії забрала швидка, вона - жива.
На місці також працює поліція. Деталі - згодом.
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Коментарі 1
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