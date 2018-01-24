Подробиці аварії у Луцьку, в якій постраждала жінка, що перебігала дорогу. ФОТО
Сьогодні, 21:52
У Луцьку на проспекті Василя Мойсея авто збило жінку, яка перебігала дорогу поза пішохідним переходом. Попередньо у неї діагностували перелом ноги та закриту черепно-мозкову травму.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили в патрульній поліції.
Невідома особа переходила дорогу в невстановленому місці, поза пішохідним переходом. Чоловік, керуючи автомобілем марки Volvo, здійснив на неї наїзд.
Дані особи встановлюються.
Постраждалу госпіталізовали у Луцьку міську клінічну лікарню. Попередньо – у неї перелом ноги на закрита черепно-мозкова травма.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили в патрульній поліції.
Невідома особа переходила дорогу в невстановленому місці, поза пішохідним переходом. Чоловік, керуючи автомобілем марки Volvo, здійснив на неї наїзд.
Дані особи встановлюються.
Постраждалу госпіталізовали у Луцьку міську клінічну лікарню. Попередньо – у неї перелом ноги на закрита черепно-мозкова травма.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
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Коментарі 4
шкода машинку)
шкода машинку)
водія шкода і жінку шкода,незавжди виний водій
шкода машинку)
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