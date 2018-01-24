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Подробиці аварії у Луцьку, в якій постраждала жінка, що перебігала дорогу. ФОТО

Подробиці аварії у Луцьку, в якій постраждала жінка, що перебігала дорогу. ФОТО
У Луцьку на проспекті Василя Мойсея авто збило жінку, яка перебігала дорогу поза пішохідним переходом. Попередньо у неї діагностували перелом ноги та закриту черепно-мозкову травму.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили в патрульній поліції.

Невідома особа переходила дорогу в невстановленому місці, поза пішохідним переходом. Чоловік, керуючи автомобілем марки Volvo, здійснив на неї наїзд.

Дані особи встановлюються.

Постраждалу госпіталізовали у Луцьку міську клінічну лікарню. Попередньо – у неї перелом ноги на закрита черепно-мозкова травма.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Подробиці аварії у Луцьку, в якій постраждала жінка, що перебігала дорогу. ФОТО

Подробиці аварії у Луцьку, в якій постраждала жінка, що перебігала дорогу. ФОТО
Подробиці аварії у Луцьку, в якій постраждала жінка, що перебігала дорогу. ФОТО

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Теги: аварія, подробиці
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Коментарі 4
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шкода машинку)
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шкода машинку)
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водія шкода і жінку шкода,незавжди виний водій
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шкода машинку)
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