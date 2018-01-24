Подробиці аварії у Луцьку, в якій постраждала жінка, що перебігала дорогу. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили в патрульній поліції.



Невідома особа переходила дорогу в невстановленому місці, поза пішохідним переходом. Чоловік, керуючи автомобілем марки Volvo, здійснив на неї наїзд.



Дані особи встановлюються.



Постраждалу госпіталізовали у Луцьку міську клінічну лікарню. Попередньо – у неї перелом ноги на закрита черепно-мозкова травма.



На місце події викликали слідчо-оперативну групу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Василя Мойсея авто збило жінку, яка перебігала дорогу поза пішохідним переходом . Попередньо у неї діагностували перелом ноги та закриту черепно-мозкову травму.Про цеповідомили в патрульній поліції.Невідома особа переходила дорогу в невстановленому місці, поза пішохідним переходом. Чоловік, керуючи автомобілем марки Volvo, здійснив на неї наїзд.Дані особи встановлюються.Постраждалу госпіталізовали у Луцьку міську клінічну лікарню. Попередньо – у неї перелом ноги на закрита черепно-мозкова травма.На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

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