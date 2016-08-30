У центральному парку Луцька хочуть зробити велосипедний стадіон

У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки хочуть облаштувати велосипедний стадіон.Про це йшлося у вівторок, 19 лютого, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.Начальник управління містобудування та архітектурирозповів, що у 2015 році розробили детальний план території за зоопарком. Раніше там передбачали легкоатлетичний стадіон, проте нині Федерація велосипедного спорту просить внести зміни у проект і облаштувати велосипедний.«Попередній проект був непоганий, але він зупинився на стадії відсутності співфінансування. Зараз же хочуть зробити стадіон для bmx. Там хочуть проводити змагання європейського рівня», - зауважив він.Голова комісіївідзначив, що для лучан ліпше зробити легкоатлетичний стадіон, адже багато хто займається бігом. До того ж, поблизу розташовані два навчальні заклади, які могли б його використовувати. Він запропонував поки не вносити це питання на розгляд ради і обговорити його з громадськістю. Тож у підсумку його зняли з розгляду.