Переїзд на Дубнівській у Луцьку – у жахливому стані. ФОТО
Сьогодні, 10:25
Луцький депутат Віктор Ящук нарікає на жахливий стан залізничного переїзду на вулиці Дубнівській.
Про це йшлося у вівторок, 19 лютого, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
За словами обранця громади Віктора Ящука, потрібно знайти відповідальних за ремонти залізничних переїздів у Луцьку.
«Переїзд на Дубнівській у такому стані, що там ні коляску провезти, ні велосипедом проїхати. Він не придатний для користування пішоходів», - відзначив він.
Окрім того, депутат зауважив, що на Дубнівській біля «Луцькводоканалу» неналежним чином розміщений рекламний щит, зокрема, він розташований на тротуарі. Із цими питаннями пообіцяли розібратися.
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Про це йшлося у вівторок, 19 лютого, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
За словами обранця громади Віктора Ящука, потрібно знайти відповідальних за ремонти залізничних переїздів у Луцьку.
«Переїзд на Дубнівській у такому стані, що там ні коляску провезти, ні велосипедом проїхати. Він не придатний для користування пішоходів», - відзначив він.
Окрім того, депутат зауважив, що на Дубнівській біля «Луцькводоканалу» неналежним чином розміщений рекламний щит, зокрема, він розташований на тротуарі. Із цими питаннями пообіцяли розібратися.
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