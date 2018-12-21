Переїзд на Дубнівській у Луцьку – у жахливому стані. ФОТО

Луцький депутатнарікає на жахливий стан залізничного переїзду на вулиці Дубнівській.Про це йшлося у вівторок, 19 лютого, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.За словами обранця громади Віктора Ящука, потрібно знайти відповідальних за ремонти залізничних переїздів у Луцьку.«Переїзд на Дубнівській у такому стані, що там ні коляску провезти, ні велосипедом проїхати. Він не придатний для користування пішоходів», - відзначив він.Окрім того, депутат зауважив, що на Дубнівській біля «Луцькводоканалу» неналежним чином розміщений рекламний щит, зокрема, він розташований на тротуарі. Із цими питаннями пообіцяли розібратися.